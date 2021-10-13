نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء يصدر قرار بموعد اجازة المولد النبوي الشريف 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل عام وحضراتكم بمناسبة حلول ذكرى ميلاد خير الخلق أجمعين سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، فقد ولد خير البرية في شهر ربيع الأول وبالتحديد في يوم الاثنين الموافق 12 ربيع الأول، ويحتفل المسلمين في شتى مشارق الأرض ومغاربة بهذه المناسبة العطرة على كل قلب مسلم ومسلمه، الا وهو يوم مولد سيد ولد أدم وهو نبينا محمد صلي الله عليه وسلم، ولهذا فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قرار بموعد إجازة المولد النبوي الشريف 2021 للعاملين في الحكومة والقطاع والخاص.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2021 للعاملين بالحكومة:-

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رقم 2607 لسنة 2021 بشأن موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2021 في مصر ويمكن معرفة الموعد الجديد لهذه الاجازة من خلال قراءة تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء كما يلي:-

ويتكون قرار رئيس مجلس الوزراء كما هو موضح بالأعلى من مادتين، تتضمن المادة الأولي بمنح العاملين في الحكومة وفي المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وشركات القطاع العام والقطاع الأعمال العام، إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر الجاري، بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الجاري، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لعام 2021.

موعد اجازة المولد النبوي الشريف للعاملين بالقطاع الخاص 2021:-

سيصدر وزير القوي العاملة والهجرة والتدريب محمد سعفان قراراً بموعد اجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف للعاملين بالقطاع الخاص، والذي سوف يكون وفق نص قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر الجاري، حيث يخضع العاملين بشركات القطاع الخاص إلى القانون رقم 12 لسنة 2003، حيث سيحصل العاملين بالقطاع الخاص على اجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس المقبل الموافق 21 أكتوبر 2021، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم وفي هذه الحالة فإن العامل سيحصل على مثلي الأجر، أو أن يتم تعويضه بيوم إجازة أخر.

وبهذه المناسبة السعيدة على قلب مسلم ومسلمه وكافة أبناء الوطن العربي والإسلامي، نقدم أجمل التهاني وأرق الأمنيات للجميع بمناسبة حلول ذكري ميلاد خير البرية رسولنا محمد صلي الله عليه وسلم.