/655949/الفرح-تحول-لـ-عزاء-والد-ضحية-الزواية-الحمراء-يروي-تفاصيل-مقتل-نجله-على-يد-زوجته-فيدييو

تبدلت الأحوال داخل منزل عائلة إسلام عادل، صاحب الـ 24 عاما،فبينما كانت العائلة تستعد للفرح أمتلى المنزل حزنا، فشيعت جنازته في يوم كان مقررًا فيه الاحتفال بـ«شبكة» شقيقته الصغرى ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأستعانت المتهمة بشقيقها لتخدير زوجها إسلام ثم ذبحه على مرأى طفلى الضحية الصغيرين، الأمر الذي أثار الجدل والتعاطف في منطقة الزواية الحمراء.

وقال والد الضحية : " المتهمة بقتل إبني كانت متزوجة منذ فترة، ومطلقة من زوجها الأول ، وطلب إبني الزواج منها ورفضت في البداية لأنهم مش شبهنا وحاول الضغط علي".

«الفرح تحول لـ عزاء».. والد ضحية الزواية الحمراء يروي تفاصيل مقتل نجله على يد زوجته

وتابع الضحية : " إبني تزوج تلك السيدة من ورايا ، ووالدها أبلغني بالموضوع ، لكن أنا عاوز أعرف ليه تقتليه هو عملك أي".

وأستكمل : " هناك خطة مدبرة وراء تلك الواقعة، الزوجة أستعانت بشقيقها من أجل الهجوم على زوجها بشكل سريع فور الوصول".

على جانب أخر قال جدة والدة الضحية : " لو كان يستحق الولد، اتمنى تطبيق القصاص الكامل على متهمين، وانا ربيت الضحية على الشهامة والجدعنة، لكن ليه يخلوا الحزن في البلد يوم فرحنا وأيامنا".

والد ضحية الزواية الحمراء يروي تفاصيل مقتل نجله على يد زوجته

وتابعت : " إسلام كلنا بنحبه ومعملش حاجة وحشة لأي حد ، وسايبين حد قاتل مرتين لحد ماقتل الشخص الثالث ، وأطالب بإعدامه في ميدان عام، ونرفض أخذ العزاء حتى يتم القصاص".

وواصلت: "حرام عليكم اللي بتعملوا دا ، دا لو كافر مش هيصحل فيه كدة، وأثق في القضاء العالي من أجل الحصول على حقوق والدنا".

وأستكملت : " هي هربانة لحد دلوقتي، ورمت عيالها في الشارع، ونحتسب ضحيتنا عند الله".