الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم التهنئة إلى لقيس سعيد بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يقدم التهنئة إلى لقيس سعيد بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس قدم التهنئة إلى أخيه الرئيس التونسي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية، مؤكداً سيادته دعم مصر لكافة الخطوات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار في تونس الشقيقة، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين حكومةً وشعباً.

الرئيس التونسي يعرب عن أمتنانه بعمق العلاقات المتينة بين البلدين

من جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه لتهنئة الرئيس، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين مصر وتونس، ومؤكداً الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك، والتقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي ودورها الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي والأفريقي المشترك في مواجهة لتحديات الإقليمية الراهنة.

هذا وكانت الحكومة التونسية، برئاسة قيس سعيد، قد جرى تشكيل الحكومة منذ أيام، والتى جاءت فى مجملها تواجد بارز للسيدات فى عدد من الوزارات.