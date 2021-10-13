اتحاد الكرة: كل الإمكانات موجهة نحو تلبية طلبات المنتخب

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عقد اليوم أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري اجتماعا مع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني استعرضا خلاله احتياجات المنتخب خلال الفترة المقبلة لضمان استمرار انطلاقته التي أكدت تفوقه وتصدره للمجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن كل امكانات الاتحاد موجهة نحو تلبية طلبات المنتخب والوقوف معه لتحقيق الهدف الذي من أجله تم التعاقد مع جهازه الفني.

وكان كارلوس كيروش قد استأنف عمله فور عودة المنتخب الوطني من مدينة بنغازي الليبية في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء فور فوز الفريق 3-0 على نظيره الليبي ، حيث عقد كيروش صباح اليوم بمقر الاتحاد سلسلة اجتماعات مع جهازه الفني وإدارة الفريق والأجهزة المعاونة استعرض خلالها ما تم انجازه خلال الفترة الماضية ومراجعة اسلوب العمل لضمان استمراره بدرجة الاتقان المرجوة.

كما تطرقت اجتماعات كيروش مع جهازه اليوم تكليفات محددة لكل عضو خلال الفترة المقبلة والتي تشهد عودة النشاط المحلي بمباريات الدوري وذلك حتى موعد التجمع المقبل للمنتخب استعدادا لمباراتي انجولا والجابون في ختام منافسات المجموعة السادسة.

نتيجة مباراة مصر وليبيا

وحقق منتخب مصر فوزا هاما مساء الأحد الماضي، على ليبيا بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الرابعة، لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأحرز أهداف منتخب مصر كلا من "أحمد فتوح، ومصطفى محمد" في الشوط الأول، ورمضان صبحي في الشوط الثاني من صناعة محمد صلاح، أما الهدف الأول والثاني كان من صناعة مصطفى محمد وعمر مرموش.

وبعد هذا الفوز تتصدر مصر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط وتبتعد عن أقرب منافسيها ليبيا بـ 4 نقاط، وتتواجد الجابون في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرا أنجولا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

أحداث المباراة

وتمكنت مصر من السيطرة على مجريات المباراة ولم يخلق منتخب ليبيا أي هجمات خطيرة إلا على استحياء، وتعرض محمد الشناوي حارس منتخب مصر للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

واصل المنتخب المصري سيطرته على أحداث الشوط الأول بالرغم من صعوبة المباراة على الفراعن، من قبل عامل أصحاب الأرض، وارضي ملعب اللقاء.

ودخل المنتخب المصري المباراة بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وأفضل لاعبي العالم بموسم 2021.

تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي – محمود الونش – أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: عمرو السولية – محمد النني - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – عمر مرموش.