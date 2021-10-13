حمادة هلال يحتفل بالأيتام وذوى القدرات الخاصة مع الإعلامية بسنت سمعان

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احتفل الفنان حمادة هلال مع الأيتام وذوي القدرات الخاصة، من خلال المبادرة التي أطلقتها الإعلامية بسنت سمعان باسم «لحظة بالعمر كله».

دوت الخليج يرصد احتفال الفنان حمادة هلال مع الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مبادرة الإعلامية بسنت سمعان.

مبادرة لحظة بالعمر كله

أوضح حمادة هلال أن هذه المبادرة تهتم برسم البسمة والفرحة لفئات معينة من المجتمع والمغلوب علي أمرهم مثل الأيتام والمسنين وذوي القدرات الخاصة، وهذه حركة ناشئة وجديدة تجذب هذه الفئات الخاصة وتعمل هذه المبادرة علي تلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية الكاملة لهم والمتمثلة في المشاركة الفعالة لحظاتهم وأوقاتهم وانخراطهم واندماجهم في المجتمع.

وأكد أن هذه المبادرة تساعدهم وتشاركهم أوقاتهم الخاصة وتوفر سبل الراحة والسعادة، خاصة أن هذه الفئات لا تحتاج فقط الأكل والشرب، لكنها تريد أن يقضون الوقت معهم ويتيحون فرصًا للترفيه والمرح التي تجلب لهم الشعور بالسعادة والإحساس بالفرحة، كما أن المبادرة من شأنها التأثير في فئات المجتمع المختلفة من الناحية الاجتماعية والأخلاقية والسلوكية أيضًا.

تعرض أسرة حمادة هلال لحادث سير

وعلى الصعيد الآخر، كشف الفنان حمادة هلال مؤخرًا عن تعرض زوجته أسما سميح وأولاده لحادث سير نتج عنه إصابتهم ونقلهم إلى المستشفى مطالبًا الجمهور بالدعاء لهم بمرو تلك المنحة.

إصابة زوجة حمادة هلال وأولاده في حادث سير

نشر الفنان حمادة هلال ستوري، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها قائلًا: “قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة النجم حمادة هلال، الدكتورة أسما سميح بعد إصابتها في حادث سيارة هي وأولادها”.

زوجة حمادة هلال تثير الجدل بعد ظهورها لأول مرة بدون الحجاب

هذا وأثارت زوجة الفنان حمادة هلال جدلًا واسعّا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها بدون الحجاب برفقة زوجها من حفل الفضائيات العرببية، والذي حصد من خلاله هلال على جائزة أفضل ممثل عن مسلسل «المداح»، وداعب زوجته قائلًا: "جبتك معايا أهو.. عشان كانت بتقولى ما بتاخدنيش معاك المهرجانات ليه".

أغنية أم أحمد لحمادة هلال وطنية

حقق الفنان المصري حمادة هلال نجاحًا ساحقًا بأغنيته الجديدة التي تحمل اسم «أم أحمد»، حيث تخطت حاجز المليون مشاهدة بعد أسبوع من طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وتنتمي أغنية «أم أحمد»، لنوعية الأغاني الوطنية في حب مصر، وهي عمل استثنائي ووميز عن باقي الأعمال التي قدمها حمادة هلال خلال مشواره الفني على مدار السنوات الطويلة الماضية.

حمادة هلال يتألق في دراما رمضان 2021

جدير بالذكر، أن الفنان حمادة هلال شارك في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «المداح»، بطولته إلى جانب أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

قصة مسلسل المداح بطولة حمادة هلال

والمسلسل يحكى عن صراع درامى بين الشقيقين حمادة هلال وخالد سرحان ضمن أحداث المسلسل، ويجسد سرحان شخصية "حسن ابن الشيخ سلام"، وهو شقيق صابر بن الشيخ سلام - حمادة هلال