/655948/رابطة-الليجا-الإسبانية-ترفض-مقترح-الفيفا-بإقامة-كأس-العالم-كل-عامين

رفضت رابطة اندية الدوري الإسباني مقترح الإتحاد الدولي لكرة القدم بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلاً من إقامتها كل أربعة أعوام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشرت رابطة الليجا الإسبانية بياناً رسمياً رفضت فية مقترح الإتحاد الدولي موضحةً أن إقامة كأس العالم كل عامين يضر بالمسابقات المحلية.

وأعتبرت رابطة الدوري الأسباني أن هذا المقترح يخدم المصالح الخاصة للإتحاد الدولي فقط دون النظر إلي الأضرار التي يسببها هذا القرار علي الأندية والمسابقات المحلية.

وكان إنفاتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم قد صرح بأنة يتم حالياً دراسة إقامة كأس العالم كل عامين.

وقال إنتفاتينو: يتم تنظيم سوبر بول كل عام، فلماذا لا يتم تنظيم كأس العالم كل عامين؟, كثير من النقاد يقولون إن الاقتراح سيكون ضاراً، لكن دراسات فيفا تؤكد أنها لن تقلل من سحر البطولة لأن ترددها لن يؤثر على جودتها وسمعتها.

وأضاف : لقد قررنا بالفعل أنه ستكون بطولة كأس العالم بمشاركة 48 فريقًا بدءًا من عام 2026، إذا كانت ستقام على مدار عامين أو أربعة أعوام، فإنها لا تزال في مرحلة الاستشارة.

تصفيات كأس العالم

نجح المنتخب الدنماركي من حجز مقعد في بطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد تغلب المنتخب الدنماركي على منتخب النمسا، بالجولة الثامنة من تصفيات القارة الأوروبية، وبجانب المنتخب الألماني، صاحب المقعد الأول.

وتغلب منتخب الدنمارك على النمسا بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

موقف الدنمارك بالمجموعة:

ورفع منتخب الدنمارك رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة بالعلامة الكاملة كما حافظ على نظافة شباكه في المباراة الثامنة على التوالي من التصفيات.

ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم بينما يلعب صاحب المركز الثاني ملحق بالنظام الإقصائي.

وسجل يواكيم مايهلي مدافع أتلانتا هدف الدنمارك الوحيد في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

نتيجة مباراة إسكتلندا وجزر فارو:

أما منتخب أسكتلندا فخطف فوزا قاتلا بهدف دون مقابل ضد جرز الفارو في نفس المجموعة.

وحافظ منتخب أسكتلندا على المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة ليقترب خطوة أكثر نحو الملحق.

ويبتعد منتخب أسكتلندا بفارق أربع نقاط عن إسرائيل التي تتواجد في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.