سفير بولندا بالقاهرة: قمة فيشجراد تتويج للتعاون متعدد الأطراف مع مصر

جدة - نرمين السيد - أكد سفير بولندا بالقاهرة ميهاو وابيندا، أهمية قمة "فيشجراد" مع مصر، حيث تعد تتويجا للتعاون متعدد الأطراف الذى يربط الدول الأربعة ومصر، واصفا القمة بأنها كانت مثمرة للغاية وتظهر إمكانيات التعاون بين مصر وبولندا، سواء داخل التجمع أو على المستوى الثنائى.





وأضاف السفير البولندى، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر تعد شريكا مهما اقتصاديا وسياسيا لبلاده، وقد طورت بولندا مشروعا لإقامة منطقة اقتصادية خاصة فى منطقة السويس، وذلك بالتنسيق مع منطقة كاتوفيتسا الاقتصادية البولندية. وأشار إلى أن مصر مثل بولندا تولى اهتماما خاصا بالاستقرار فى الشرق الأوسط وخلق الظروف المواتية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل المشترك من أجل منع الإرهاب والقضاء على مصادر الهجرة غير الشرعية.

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