شكرى يلتقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكى والمبعوث إلى سوريا

جدة - نرمين السيد - يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، غدًا الخميس، جلسة مباحثات مع السيناتور روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.





ومن المقرر أن يتناول اللقاء العلاقات المصرية الأمريكية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما يستقبل وزير الخارجية جير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا.

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