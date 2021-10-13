التضامن تنشر فيديو يوم مع فتيات بأدوار قيادية بمناسبة اليوم العالمى للفتاة

جدة - نرمين السيد - عرضت وزارة التضامن، فيديو لمشاركة بعض الوزارات والقطاعات فى الحكومة فى اليوم العالمى للفتاة، والذى يكون عن طريق دعوة قادة العالم الفتيات والشابات لتولى مناصبهم لمدة يوم واحد، وذلك فى إطار مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية".





ويظهر فى الفيديو، الذى عرضته وزارة التضامن عبر صفحتها الرسمية بوقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تولى عدد من الفتيات المناصب القيادية فى وزراة التضامن والخارجية والتعاون الدولى والبيئة والسياحة والمجلس القومى للمرأة، وعدد من الوزارات والقطاعات الأخرى. من خلال مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية" التى طرحتها وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة "بلان إنترناشيونال إيجيبت" وسفارة كندا بالقاهرة، تم تقليد الفتيات المناصب لمدة يوم واحد.

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