عاجل.. الرئيس السيسى يهنئ نظيره التونسى بتشكيل الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - أكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى، مساء اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.





وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسى قدم التهنئة إلى أخيه الرئيس التونسى بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية، مؤكدًا دعم مصر لكافة الخطوات التى من شأنها الحفاظ على الاستقرار فى تونس الشقيقة، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين البلدين حكومةً وشعباً. من جانبه، أعرب الرئيس التونسى عن امتنانه لتهنئة الرئيس، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين مصر وتونس، ومؤكداً الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك، والتقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسى ودورها الحيوى فى تعزيز آليات العمل العربى والإفريقى المشترك فى مواجهة لتحديات الإقليمية الراهنة.

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