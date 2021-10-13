وزيرة الهجرة: اهتمام الدولة بالمرأة لا يقف فقط عند توليها المناصب السياسية...

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الجمهورية الجديدة لا تفرق بين الرجل والمراة، ونحن جميعا نفخر أننا جزء منها.
أضافت، خلال مشاركتها فى ندوة "جهود الدولة لتمكين المرأة وأهم المكتسبات"، التى عقدها مجلس الأعمال الكندى المصرى، ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى، أن اهتمام الدولة المصرية بالمرأة لا يقف فقط عند توليها المناصب السياسية والقيادية، ولا يقف عن السيدات اللاتي يتولين مناصب، ولكن توجه الدولة الدعم لكافة المستويات والشرائح المختلفة في المجتمع.
ووجهت السفيرة نبيلة مكرم التحية للطبيبات والممرضات المصريات اللاتي قدمن الكثير خلال مواجهة جائحة كورونا، وقدمن شهيدات من بينهن.
وذكرت؛ كنت في الماضي أشعر بالضيق حينما يندهش الغرب أن لدينا سفيرة، والآن أقف أمام الجميع وأقول أن لدينا في مصر الوزيرات والسفيرات والقاضيات والمحافظات وغيرهن.
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