بعد الإصابة.. حراس النادي الأهلي والمنتخب الأول تدعم محمد الشناوي«صور»

/655952/بعد-الإصابة-حراس-النادي-الأهلي-والمنتخب-الأول-تدعم-محمد-الشناويصور

حرص حراس مرمى النادي الأهلي على دعم الحارس الأول للقلعة الحمراء، والمنتخب الوطني الأول، محمد الشناوي، بعد تعرضة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الفراعنة أمام ليبيا في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن الجدير بالذكر ان محمد الشناوي حارس مصر الاول، تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية، في لقاء المنتخب المصري امام منتخب ليبيا في الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

رسائل حراس الأهلي والمنتخب:

ونشر علي لطفى عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة تجمعه بمحمد الشناوى معلقا عليها: "ألف سلامة يا حبيبى"، وهو ما قام به مصطفى شوبير عبر حسابه على انستجرام عندما نشر صورة مع الشناوى قائلا: ألف سلامة يا وحش".

وحرص محمد بسام حارس المنتخب وطلائع الجيش على مساندة محمد الشناوى أيضا عبر إنستجرام، بعد نشر صورة مع الشناوى معلقا عليها: "ألف سلامة يا حبيبى".

وكان الشناوي قد أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏و5 أسابيع.‏

منتخب مصر الأول:

وعقب وصول بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة خضع محمد الشناوي لفحوصات طبية تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي، التي كشفت عن تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة ‏الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة من جديد ‏للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية.‏

ميشيل يانكون

قاد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمي النادي الأهلي مرانًا قويًّا مساء اليوم لحراس الفريق، استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر.

وحرص يانكون على تخصيص فقرات متنوعة لثلاثي حراسة المرمى، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، بعد أن عاد الفريق لاستئناف تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة غدًا الخميس، إلى النيجر، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني، في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

ويختتم الأهلي تدريباته في القاهرة غدًا بأداء مرانه في ملعب التتش، قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

وقرر مجلس إدارة الأهلي، محمود الخطيب، تكليف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى النيجر، لمواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.