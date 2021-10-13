/655954/مصطفى-درويش-يؤكد-تغيبه-عن-الجونة-السينمائي-مش-بشرب-خمرا-ولا-احضن-حد

أثار الفنان مصطفى درويش جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أكد على عدم حضوره لمهرجان الجونة السينمائي بسبب تعرضه لانتقادات نتيجة استنكاره شماتة عدد من الجمهور عقب اندلاع الحريق.

دوت الخليج يرصد حالة الجدل التي أثارها الفنان مصطفى درويش حول عدم حضوره مهرجان الجونة السينمائي.

كتب درويش في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»: «يا جدعان أنا لا بشرب خمره ولا بلبس قصير ولا بحضن في حد ولا رايح مهرجان الجونة والله».

مصطفى درويش يستنكر شماته البعض في حريق الجونة

وكان مصطفى درويش استنكر من شماتة البعض في حريق الجونة السينمائي، إذ كتب في منشور آخر له: مافيش إنسان سوي يفرح في حريق مكان في بلده ومكان مهم جدا كمان لفن وسياحه بلده غير لو كان تعبان نفسيا.. استقيموا يرحمكم الله.

جدير بالذكر، أن مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي كشف عن الخسائر التي وقعت بمكان مهرجان الجونة نتبجة نشوب حريق بإحدى القاعات صباح اليوم بسبب ماس كهرباء.

الجونة السينمائي يكشف عن خسائر الحريق

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

وعلقت مؤكده انطلاق المهرجان في موعده: "هذا عرض مباشر لفيستيفال بلازا، تم تصويره في الساعة 1:45 مساءً، في 13 أكتوبر 2021، وقد تأثر قسم واحد فقط من المكان، وستنطلق النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، كما هو مخطط.

وسبق وأن نشرت إدارة مهرجان الجونة بيانًا جديد توضح فيه ما حدث في حريق القاعة الرئيسية لـ مهرجان الجونة السينمائي موجها الشكر والإمتنان للحماية المدنية التي استطاعت السيطرة على الموقع بامتياز.

بيان إدارة مهرجان الجونة

وجاء بيان إدارة مهرجان الجونة على النحو الأتي: “مهرجان الجونة السينمائي يوجه جزيل الشكر والامتنان لقوات الحماية المدنية ومحافظة البحر الأحمر لتدخلهم السريع وسيطرتهم على الحريق الذي تم صباح اليوم في أسرع وقت في جزء من بلازا المهرجان”.

وتابع: “جدير بالذكر أن الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي سيتم كما هو مخطط لها”.

إدراة مهرجان الجونة تفتح تحقيقا للكشف عن سبب الحريق

وأضاف: “تؤكد إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أنه تمت السيطرة على حريق محدود، شب بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة. وتنوه إدارة المهرجان إلى أن الحريق أدى إلى التهام جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان.

وفور حدوث الحريق، قامت إدارة المهرجان بالتواصل مع قوات الحماية المدنية، التي دفعت بعربات الإطفاء بالتعاون مع أجهزة الإطفاء بمشروع الجونة للسيطرة على الحريق”.