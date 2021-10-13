/655958/قرض-بـ5مليار-جنيه-لشركة-مصر-للطيران-بسبب-كورونا-ينتظر-موافقة-البرلمان-على-ضمان-وزير-الماليةمستند

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الاثنين المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران.

دوت الخليج ورأت لجنة الخطة أهمية الموافقة على الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى ظل الانخفاض الحاد فى التشغيل وعدم وجود تدفقات نقدية لسداد الالتزامات الحتمية الخارجية من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية والداخلية ولدعم تعافيها من انعكاسات أزومة وبا كورونا. «قرض بـ5مليار جنيه لشركة مصر للطيران» بسبب كورونا ينتظر موافقة البرلمان على ضمان وزير المالية ونص مشروع القانون على أن يؤزن لوزير المالية نيابة عن جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بمبلغ خمسة مليار جنيه وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «قرض بـ5مليار جنيه لشركة مصر للطيران» بسبب كورونا ينتظر موافقة البرلمان على ضمان وزير المالية«مستند» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.