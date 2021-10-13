/655955/فتاه-تنهى-حياتها-بعد-ابتزاز-لاعب-كرة-قدم-لها-بالهرم

تفاصيل جديدة، عن الفتاة التي انهت حياتها، بمنطقة الهرم، صباح يوم الاثنين الماضي، واتضح ان القتاة تعرضة الي التهديدات من لاعب كرة قدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي،«فيس بوك»،.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الواقعة الفتاة التي انهت حياتها

تفاصيل الواقعة

وأكدت المعلومات والتحريات، أن الفتاة تدرس في معهد اسياحة والفنادق، وأنها قامن بانهاء حياتها ،صباح الاثنين الماضي،.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقي رئيس مباحث الهرم، بلاغا من أحد الاهالي، يفيد بالعثور علي جثة فتاة، القت بنفسها من الطابق العاشر بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وعلي الفور انتقلت الاجهزة الامنية الي مكان الحادث، واتضح أن القتاه عمرها 21 عام.

وعلي الفور تم نقل الجثة الي المستشفي لتشريحها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري التحقيق لمعرفة ملابساته ودوافع الفتاة المنتحرة.

وفى سياق أخر .. على طريق فيلم «ريا وسكينة»، استدرجت سيدو وابنتها في الفيوم، جاراتها العجوز، وخدروها من أجل سرقة قرطها الذهبي وإلقاء جثتها في القمامة بمساعدة سائق «توك نوك»، ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين وكشف غموض الحادث.

وكانت ضاحبة الـ 85 سنة، تدعى خضرة محمود أحمد، قد تغيبت عن منزلها يوم الاثنين الماضي وبعد فشل أهلها في العثور عليها قاموا بإبلاغ رجال المباحث ، والتى كشفت تحريات المباحث مقتلها على يد جيرانها بعد استدراجها لسرقة قرطها الذهبي.

تفاصيل الجريمة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة عجوزة ملقاة داخل جوال بمنطقة الجبلاية.

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء أحمد صلاح مدير إدارة البحث الجنائي، وبقيادة المقدم محمد عبدالحكم رئيس المباحث وبمتابعة كاميرات المراقبة وتفريغها، وأتضح أن المتهمين جيران المجني عليها حيث قامت أم وابنتها باستدراج المجني عليها لتناول كوب من الشاي، بعد وضع مخدر بداخله وفور غياب المجني عليها عن الوعي تم قتلها وسرقة قرطها الذهبي.