/655960/9-ميداليات-متنوعة-تحصدها-مصر-في-بطولة-العالم-للرماية-على-الأطباق

حصلت مصر على 9 ميداليات متنوعة بواقع 2 ذهب ، 5 فضة ، 2 برونز فى ختام منافسات بطولة الجائزة الكبرى ضمن فاعليات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية التى تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، على ملاعب ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية والتي تستضيفها مصر في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية وهي مصر "الدولة المنظمة"، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر،الامارات، سوريا، السعودية، ليبيا، سوريا.

ميداليات مصر في الرماية

فى المنافسات مفتوحة حصل فرانكو من مصر على المركز الاول و حسين الديب على من مصر المركز الثانى و محمد فازم الثالث باكستان

وفى منافسات الشباب حصل على المركز الاول صلاح قاسم من مصر و انطونيو من ايطاليا الثانى و كليف فورد م انجلترا الثالث

منافسات الأساتذة

وفى منافسات الاساتذة حصل جان فرنسوا من فرنسا الاول و على عمر من مصر الثاني و مجدى شفيق من مصر الثالث

وفى منافسات الرواد هاورد يات من انجلترا الاول و محمد الاتربى من مصر الثانى و اندريا من ايطاليا الثالث

منافسات الناشئين

وفى منافسات الناشئين حصل محمد فازم من باكستان الاول و يوسف محمد من مصر الثانى و ياسين ماضى من مصر الثالث

واخيرا فى منافسات السيدات حصلت ديون روجرز من انجلتراعلى المركز الاول و سحر طلعت من مصر على المركز الثانى و سيجلينترا بيهان من فرنسا الثالث.