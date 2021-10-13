/655961/حسن-شاكوش-يتجاهل-نقابة--الموسيقيين-ويطرح-كليب-أغنيته-وياك

طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش، البرومو الرسمي لأحدث أغانيه بعنوان «وياك»، متجاهلًا قرار نقابة المهن الموسيقية بوقفه عن الغناء بعد أزمته مع رضا البحراوي.

دوت الخليج يرصد طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش البرومو الرسمي لأغنيته «وياك».

حسن شاكوش يعلن موعد طرح وياك

وأعلن شاكوش عن موعد طرح أغنيته كاملة، من خلال نشره البرومو الدعائي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وعلق عليه مشوقًا جمهوره قائلًا: "وياك يوم الخميس الساعة 6 على قناتي على يوتيوب".

كلمات أغنية وياك

ويقول مطلع الأغنية: "وياك.. الدنيا هتحلى معاك، أنا والله بموت بهواك.. أنا روحي حبيبي فداك يا قلبي، وياك.. ده في بحر عنيكي بعوم وتدوم الضحكة تدوم.. إن غبتي يروح النوم، مش هخبي".

وجديرًا بالذكر، أن علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أوضح أن قرار إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش نهائئ ولا رجعة فيه، بسبب عدم احترامه لخشبة المسرح والجمهور، فضلًا عن إساءته وإهانته لشعبة عازفيين الإيقاع.

وأكد عامر أن قصته انتهت نهائيًا، مطالبًا من وسائل الإعلام عدم تسليط الضوء وإثار الجدل حول مطربي المهرجانات والراب، لأن هذا الأمر هو ما يجعلهم يتمادوا في تصرفاتهم.

حسن شاكوش يعترض على قرار إيقافه

وسبق وأن أبدى مطرب المهرجانات حسن شاكوش، اعتراضه على قرار إيقافه عن الغناء من قبل النقابة لأجل غير مسمى، مشيرًا إلى أن هذه الغلطة الأولى من نوعها، وأنها لا تعد جريمة تستحق وقفه بشكل نهائي أو مثل هذا العقاب القاسي.

حسن شاكوش في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب

تحدث حسن شاكوش مطرب المهرجانات، على قرار إيقافه لأجل غير مسمى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: قائلًا: "قدمت التماس لإن أنا كانت مشكلتي اللي فاتت أنا غلط، ودي كانت أول غلطة ليا"

وأضاف شاكوش: "دي كانت أول غلطة ليا، وبعدين اللي بيعمل جريمة ولّا بيغلط مش بيحكموا عليه بالسجن مدى الحياة، بيدوله حكم مؤقت 5 سنين أو 10 سنين، ويبقى في تحقيق".

وتابع:"حكم مدى الحياة أنا مش شايف إن أنا عامل جريمة.. دي كانت مشكلة غصب عني، وطلعت إتأسفت لكل الناس"، موضحا أنه لم يقصد بما قاله على المسرح أثناء حفلة غنائية الإساءة إلى الطبالين، الذي تضم فرقته عددا منهم.

حسن شاكوش يكشف سبب الاستعانة بفلاشة في الحفلات

وأوضح حسن شاكوش سر الاستعانة بفلاشة فى الحفلات الغنائية بدلاً من اصطحاب فرقة موسيقية قائلًا: "حفلات الساحل ونجوم مصر كلها شغالين بفلاشة.. والناس بتختار الفلاشة علشان سعرها أرخص".

وأضاف حسن شاكوش: "مش معنى إني بشتغل بفلاشة، إني مش بعرف أغني"، معقبًا: "أما أقول للناس أجرِي بالفرقة، بيقولوا السعر غالي، يقولولي تعاله بالفلاشة".

قرار إيقاف حسن شاكوش عن الغناء

كانت نقابة المهن الموسيقية قررت إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء لأجل غير مسمى، ومنعه من مزاولة المهنة، وأيضًا إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهرين، وذلك بعد خناقة ومشاجرة كبيرة بينهما حدثت بالساحل الشمالي خلال إحدى الحفلات.