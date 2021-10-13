/655964/العثور-علي-جثة-شابين-مصابين-بطلق-ناري-في-القليوبية

قرارت نيابة شبين القناطر في القليوبية، باستدعاء الطب الشرعي، لمعاينة جثمان طالب وشخص أخر، تم العثور عليهم في قرية رشاح بمنطقة نوي في شبين القناطر ، واتضح من المعاينة وان المجني عليهم تلقو طلاقات نارية في الرأس، وكلفت النيابة أجهزة البحث الجنائي بمحافظة القليوبية بسرعة كشف غموض الحادث والتوصل للجناة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور علي جثمان شخصين، مصابين بطلقات نارية في الرأس

تفاصيل الواقعة

وعلي الفور تم تقل الجثتين للمستشفي، وتم تحرير محضر بالاواقعة، وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمدرية أمن القليوبية، لكشف غموض الواقعة، وفحص علاقات المجني عليهما للوصول للجناة،

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي رئيس مباحث شرطة شبين القناطر،بلاغا، من أحد الاهالي يفيد بالعثور علي جثمان شخصين، مصابين بطلقات نارية في الراس، وعلي الفور تم تقل الجثتين للمستشفي بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضرا بالواقعة.

التحريات

وبلفحص والتحريات، تبين أن الجثة الاولي يسمي «محمد.م.س» 18 سنة طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي، ومقيم بنوى والجثة الثانية للمدعو «أيمن.ش.ع» 44 سنة مقيم في 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتبين انهما مصابين بطلق ناري في راسهم.

وجرى نقل الجثتين لمستشفى بنها العام وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث وسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وفي سياق أخر تبدلت الأحوال داخل منزل عائلة إسلام عادل، صاحب الـ 24 عاما،فبينما كانت العائلة تستعد للفرح أمتلى المنزل حزنا، فشيعت جنازته في يوم كان مقررًا فيه الاحتفال بـ«شبكة» شقيقته الصغرى ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأستعانت المتهمة بشقيقها لتخدير زوجها إسلام ثم ذبحه على مرأى طفلى الضحية الصغيرين، الأمر الذي أثار الجدل والتعاطف في منطقة الزواية الحمراء.

وقال والد الضحية : " المتهمة بقتل إبني كانت متزوجة منذ فترة، ومطلقة من زوجها الأول ، وطلب إبني الزواج منها ورفضت في البداية لأنهم مش شبهنا وحاول الضغط علي".

«الفرح تحول لـ عزاء».. والد ضحية الزواية الحمراء يروي تفاصيل مقتل نجله على يد زوجته

وتابع الضحية : " إبني تزوج تلك السيدة من ورايا ، ووالدها أبلغني بالموضوع ، لكن أنا عاوز أعرف ليه تقتليه هو عملك أي".

وأستكمل : " هناك خطة مدبرة وراء تلك الواقعة، الزوجة أستعانت بشقيقها من أجل الهجوم على زوجها بشكل سريع فور الوصول".