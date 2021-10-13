/655966/زملائى-لا-تلتفتوا-لأى-إساءة-نائب-طيار-بمجلس-الشيوخ-يعلق-على-فيديو-محمد-رمضانالمضيفة-الفرفوشة-رزق

قال النائب الطيار محمد القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، أن الضيافة الجوية مهنة تكمن أهميتها في عدم معرفة الكثيرين بأهميتها، فهناك من يراها مجرد شكل ديكوري أو خدمة تقدم على الطائرة و هو محق.

جاء حديث القط بعد ساعات من التداول على موقع التواصل الإجتماعى لفيديو يقوم به الفنان محمد رمضان بالرقص مع مضيفة بالطائرة وذلك تحت عنوان «المضيفة الفرفوشة رزق» حيث تسائل القطهل تعلم أن الطائرة لن تبدأ رحلتها دون الحد الأدنى من أعداد الضيافة الجوية على الطائرة؟

دوت الخليج

كما تسائل أيضا هل تعلم أن المضيف أو المضيفة المبتسم لاستقبال حضرتك هو ينظر في عينيك ليتأكد من معايير معينة إذا شك فيها لن (تستكمل) رحلتك مهما كان اسمك او منصبك؟؟؟؟؟ هل تعلم أن الطيار اذا دائما ينتظر من اي مضيف على الطائرة( معلومة)لكي يتخذ عليها قرار و احيانا يكون القرار النزول في أقرب مطار لانقاذ حياة راكب واحد على الطائرة؟

كما تسائل أيضا هل تعلم أن المضيف الجوي يتدرب على الاسعافات الاولية و الاجراءات الامنية لأنه أول من يتعامل مع الراكب في الجو سواء مريض او راكب مخالف للقانون؟هل تعلم أن العديد من دول العالم تتعامل مع المضيف الجوي أنه ضابط الامن في كابينة القيادة؟هل تعلم أن المضيف الجوي او المضيفة الجوية هو المنقذ و المسعف الوحيد للطيار في حالة حدوث ازمة صحية للطيار على الطائرة حتى مع وجود طبيب أو مع عدم وجود طبيب على الطائرة؟هل تعلم أن المضيف او المضيفة الجوية هو الوحيد من غير الطيارين المسموح له الجلوس بجانب أحد الطيارين في قمرة القيادة في حالة أن احد الطيارين أصابه مكروه أثناء الطيران يمنعه من استكمال الرحلة؟؟؟؟

«زملائى لا تلتفتوا لأى إساءة »..نائب طيار بمجلس الشيوخ يعلق على فيديو محمد رمضان«المضيفة الفرفوشة رزق»

وقال القط :"ما تراه خدمة أو واجهة هو عمل له قيمة لن تعرفها في الظروف الطبيعية إنما إذا حدث طارئ ستجد نفسك تلقائيا تنظر الى عينيه او عينيها و هنا ستجد ابتسامة تجعلك مطمئن و (تخيل) انك بصيت لقيت قلق او انزعاج ستجد انك شخص مرعوب و ربما تقوم بتصرف انفعالي لا يحمد عقباه و يجب أن يعلم الجميع أن هذا في حد ذاته تدريب قاسي جدا"متابعا:"زملائي من الضيافة الجوية انتم لستم (مهنة) إنما (رسالة) لا تلتفتوا لأي احد تسبب لكم في أي إساءة"