وقال عمارة، إن الإجراءات الاحترازية سيتعذر تطبيقها فى ظل الكثافات العالية داخل الفصول، مضيفا: نعلم مدى الجهد الذى يبذل من الوزارة للارتقاء بمستوى أولادنا ولحل هذه المشكلة فى ظل جائحة كورونا والمحافظة على الإجراءات الاحترازية فإن المشاع الذى يطبق هو طرح فكرة الفترتين.
وأضاف النائب: كيف للمعلم أن يستمر فى العمل من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء؟ بخلاف ضعف قدرة الطالب على الاستيعاب بعد فترة الظهيرة وهذا ما أثبتته التجارب السابقة والتى أثرت بالسلب على كثير من الطلبة إبان تطبيق نظام الفترتين.
وتابع عمارة: تقوم فلسفة الاقتراح للمدارس ذات الكثافة العالية على إلغاء إجازة يوم السبت وتقسيم الأسبوع مناصفة، وتوزيع الطلاب بنظام اليوم واليوم، ومن ثم ستقل كثافة الفصول إلى النصف دون اللجوء لنظام الفترتين المرهق لكل من الطالب والمعلم والأسرة، فماذا لو أن هناك أسرة عاملة وأولادها موزعون على فترتين مختلفتين صباحا ومساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب بـ الشيوخ يقدم اقتراحا لتقليص كثافة الفصول دون اللجوء لنظام الفترتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.