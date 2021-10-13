نائب بـ الشيوخ يقدم اقتراحا لتقليص كثافة الفصول دون اللجوء لنظام الفترتين

جدة - نرمين السيد - قدم النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اقتراحا للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ موجه إلى وزير التربية والتعليم بشأن تقليص كثافة الفصول دون اللجوء إلى نظام الفترتين صباحا ومساء.





وقال عمارة، إن الإجراءات الاحترازية سيتعذر تطبيقها فى ظل الكثافات العالية داخل الفصول، مضيفا: نعلم مدى الجهد الذى يبذل من الوزارة للارتقاء بمستوى أولادنا ولحل هذه المشكلة فى ظل جائحة كورونا والمحافظة على الإجراءات الاحترازية فإن المشاع الذى يطبق هو طرح فكرة الفترتين.

وأضاف النائب: كيف للمعلم أن يستمر فى العمل من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء؟ بخلاف ضعف قدرة الطالب على الاستيعاب بعد فترة الظهيرة وهذا ما أثبتته التجارب السابقة والتى أثرت بالسلب على كثير من الطلبة إبان تطبيق نظام الفترتين.

وتابع عمارة: تقوم فلسفة الاقتراح للمدارس ذات الكثافة العالية على إلغاء إجازة يوم السبت وتقسيم الأسبوع مناصفة، وتوزيع الطلاب بنظام اليوم واليوم، ومن ثم ستقل كثافة الفصول إلى النصف دون اللجوء لنظام الفترتين المرهق لكل من الطالب والمعلم والأسرة، فماذا لو أن هناك أسرة عاملة وأولادها موزعون على فترتين مختلفتين صباحا ومساء.