المتحدث الرسمى للكنيسة يعلن وفاة الأنبا كاراس

جدة - نرمين السيد - أعلن القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة، منذ قليل، وفاة الأنبا كاراس أسقف عام المحلة.



جدة - نرمين السيد - أعلن القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة، منذ قليل، وفاة الأنبا كاراس أسقف عام المحلة. وقال فى بيان له صدر منذ قليل: "رقد فى الرب بعد صراعٍ قصير مع المرض الأب المبارك والحبر الجليل نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى".

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