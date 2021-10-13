صحيفة تركية تزعم: بيراميدز يسعى للتخلص من رمضان صبحي ويعرضه على بشكتاش

زعمت تقارير صحفية تركية رغبة نادي بيراميدز المصري في التخلص من خدمات الدولي المصري رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعدما تم عرضه على نادى بشكتاش مؤخراً.

وارتبط اسم رمضان صبحي بالانتقال إلى نادي جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الفريق التركي بقيادة فاتح تريم لم يحسم الأمر خلال الفترة ذاتها.

ووفقاً لصحيفة "فوتو سبور" فإن بيراميدز يسعى للتخلص من رمضان صبحي بسبب المشاكل التى يتعرض لها النادي خلال الفترة الحالية.

وقالت الصحيفة إن نادي بيراميدز حصل على خدمات رمضان صبحي مقابل 5 ملايين دولار من نادي ستوك سيتي الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن مسئولي بيراميدز سبق وأن عرضوا اللاعب على نادي جالاتا سراي قبل أن يتم نفس الأمر مجدداً على بشكتاش.

تقرير رمضان صبحي

وشارك رمضان صبحى مع بيراميدز فى 35 مباراة بإجمالى 2835 دقيقة لعب نجح خلالها فى تسجيل عشرة أهداف وصنع خمسة أخرى، ولم يحقق رمضان صبحي أي ألقاب منذ رحيله عن الأهلي وخلال تواجده ضمن تشكيلة فريق نادي بيراميدز.

وكان بيراميدز قد أعلن فى 7 سبتمبر 2020 تعاقده مع رمضان صبحي، قائد المنتخب المصري الأولمبي، رسميًا من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، وتلقت جماهير النادي الأهلي صدمة كبرى، بعدما أعلن المارد الأحمر عبر موقعه الرسمي عن إغلاق ملف التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، والذي لعب موسم 2019-2020 معارًا إلى للأهلى.