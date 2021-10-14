فيديوجراف- الأكبر فى البحر الأحمر.. ميناء السخنة على رادار التطوير

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف التالى أبرز ملامح تطوير ميناء العين السخنة، حيث سيصبح الميناء الأكبر فى البحر الأحمر عقب انتهاء الأعمال الجارية به. ويشمل الميناء شبكة خطوط سكك حديدية لخدمة المناطق التجارية بطول 10 كيلو مترات بالإضافة إلى إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 12 كيلو مترا وعمق 18 مترا.

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