القبض على "صانع مجوهرات " وراء تزوير أختام الدمغة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (صانع مجوهرات ، له معلومات جنائية، لقيامه بإستغلال الورشة ملكه الكائنة بمنطقة الجمالية بالقاهرة والتى يتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى الخاص بتصنيع أقلام الدمغة لدمغ الذهب والفضة بأختام مزورة مما يسهل دمغ أى نوع من المعادن ذات القيمة القليلة وختمها بتلك الأختام المزورة وخاصةً الذهب والفضة وترويجها وبيعها للمواطنين كونها معدن نفيس "على خلاف الحقيقة" ، مما يتسبب فى الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد .

كما تم ضبط داخل الورشة المشار إليها (كمية من أقلام الدمغة المزورة لدمغ الذهب والفضة بأعيرة مغايرة للحقيقة – كمية من الأدوات والمعدات المستخدمة فى الورشة – قطع نحاسية تستخدم فى خلطها مع المشغولات الذهبية الحقيقية -كمية من المشغولات الذهبية والفضية مدمغة بالأقلام المزورة – مجموعة من العلامات التجارية الخاصة ببعض الشركات العالمية لصناعة الذهب لوضعها على الذهب – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – قطعة من مخدر الحشيش بقصد التعاطى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.