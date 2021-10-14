تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (صانع مجوهرات ، له معلومات جنائية، لقيامه بإستغلال الورشة ملكه الكائنة بمنطقة الجمالية بالقاهرة والتى يتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى الخاص بتصنيع أقلام الدمغة لدمغ الذهب والفضة بأختام مزورة مما يسهل دمغ أى نوع من المعادن ذات القيمة القليلة وختمها بتلك الأختام المزورة وخاصةً الذهب والفضة وترويجها وبيعها للمواطنين كونها معدن نفيس "على خلاف الحقيقة" ، مما يتسبب فى الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد .
كما تم ضبط داخل الورشة المشار إليها (كمية من أقلام الدمغة المزورة لدمغ الذهب والفضة بأعيرة مغايرة للحقيقة – كمية من الأدوات والمعدات المستخدمة فى الورشة – قطع نحاسية تستخدم فى خلطها مع المشغولات الذهبية الحقيقية -كمية من المشغولات الذهبية والفضية مدمغة بالأقلام المزورة – مجموعة من العلامات التجارية الخاصة ببعض الشركات العالمية لصناعة الذهب لوضعها على الذهب – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – قطعة من مخدر الحشيش بقصد التعاطى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على "صانع مجوهرات " وراء تزوير أختام الدمغة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.