/655969/علي-أبو-جريشة-لا-توجد-أي-أزمات-بين-الأهلي-والإسماعيلي-تمنع-إقامة-مباراة-الدوري-على-ملعب-الإسماعيلية

أكد علي أبو جريشة، نجم الإسماعيلي السابق، أنه من المفترض أن تقام مباراة الأهلي بملعب الإسماعيلية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" لا توجد أي مشكلة بين الأهلي والإسماعيلي تمنع إقامة المباراة على ملعب الإسماعيلية".

وزاد" العلاقة طيبة بين إدارتي الأهلي والإسماعيلي، ولا توجد أي أزمات بين الثنائي، والتعصب بين عدد من الجماهير لا يفسد هذه العلاقة الطيبة".

وأكمل" لم يتم إبلاغنا حتى الأن بموعد المباراة مع الأهلي أو الملعب الذي ستقام عليه المباراة، وأتمنى أن يكون ملعب الإسماعيلية".

واختتم" لابد أن تكون هناك مساواة بين جميع الأندية من أجل نجاح بطولة الدوري المصري، والمساواة تبدأ بلعب كل فريق على الملعب الخاص به".

وأوقعت قرعة الدوري الجديد مباراة القمة بين الأهلي والإسماعيلي في لقاء الجولة الأولى، على ملعب الإسماعيلية.

خالد القماش: لابد أن يكون رئيس الإسماعيلي القدرة لديه القدرة المالية أولا للخروج من الأزمات

أكد خالد القماس، نجم الإسماعيلي السابق، أن نادي الإسماعيلي لا يقل دائما عن أندية الأهلي والزمالك، وذلك برغم ما يحدث للفريق خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" الإسماعيلي الضلع الثالث للدوري المصري، وهناك أبناء الفريق هم من يحملوا النادي وأبرزهم الكابتن على أبو جريشة، ويعاني النادي ماديا للغاية، في ظل ظهور أندية الشركات خلال السنوات الأخيرة".

الأهلي والإسماعيلي

وتابع" هناك عدد كبير من اللاعبين تم التواصل معهم من أجل التواجد مع الفريق الموسم القادم، وسيتم تجهيز الشيكات الخاصة بمقدم التعاقدات، ولكن من يحمل الفريق في منتصف الموسم".

وأردف" عائلة عثمان لن تترشح في الانتخابات القادمة، ولابد من المرشح أن يعرف أنه سيعمل على الصرف على النادي ماليا، والنادي يريد أن يعودة لسابق عهدة الجميل".

واختتم" حتى الآن لم يتم إنهاء أزمة نادي النجوم، والفريق مهدد بعد إبرام التعاقدات، والفريق سيكون به العديد من اللاعبين الشباب داخل الفريق".

ووقع طلعت يوسف تعاقده مع الإسماعيلي لمنصب المديرا الفني لفريق الدراويش، وبعد رحيل إيهاب جلال إلي نادي بيراميدز.