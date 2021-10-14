/655971/حسام-حسن-البعض-يتصور-بأنني-مدرب-يعتمد-على-الروح-والحماس-فقط-في-المباريات-ولدينا-نظام-في-أسعار-اللاعبين

أكد حسام حسن، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، أن وكلاء اللاعبين دائما يعترضوا على طريقة تقييم إبراهيم حسن للاعبين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" إبراهيم حسن لديه تقييم لأسعار اللاعبين وهذا الأمر يعضب الاعبين، ولكننا نبحث عن مصلحة النادي واللاعب، ومحمد مصيلحي رئيس النادي نقوم بالحديث معه وإقناعة بوجهات النظر الخاصة بنا".

وزاد" البعض يتحدث علي بأنني مدرب يبحث عن الروح والحماس فقط ويقتصر الأمر في هذه النقاط فقط، ولكن هذا غير صحيح، ولكن الروح والحماس لا يجبلوا الفوز فقط وإنما أمور آخرى أيضا".

وواصل" لدي طريقة لعب مميزة مع أي فريق أو منتخب أتواجد معه، والجميع يشهد على ذلك والأداء الذي نقدمة منذ سنوات يظهر أمام الجميع، وهناك توازن بين الهجوم والدفاع".

وأكمل" هناك لاعبين أتحدث معه عن طرق اللعب في الملعب وأشعر بأنهم يعرفوا هذا الكلام للمرة الأولى، فالروح والحماس فقط هم أدوات فقط من ضمن أدوات كثيرة من أجل نجاح المدرب".