/655972/التوأم-حسن-الاتحاد-السكندري-بطل-الدوري-الموسم-الماضي-لهذا-السبب-ولا-يوجد-لاعب-في-مصر-يستحق-30-مليون-جنية

أكد حسام حسن، مدرب الاتحاد السكندري، أن إنهاء الفريق لبطولة الدوري مبتعداً بفارق نقطة أو أثنين عن المربع الذهبي فهذا يمثل إنجازاً كبيراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" ليس لدينا الإمكانيات المناسبة والكبيرة التي تضعنا في منافسة الأندية الكبرى، ولكننا بأقل الإمكانيات نصنع الحدث ونحقق النجاحات بشكل مستمر".

وزاد" أتمنى أن تنظر الجماهير جميعا إلى فترة عملي مع منتخب الأردن، وأن يتم المقارنة بالفترة التي قضيناها معهم، وكنا على مقربة من التأهل لكأس العالم، وحاليا وسيشاهد الجميع الفارق الكبير والواضح".

وأكمل" كان من المفترض أن نفوز بالبطولات مع فريق بيراميدز، ولكن لم يكن هناك صبر على المشروع الذي تواجدنا من أجله، ويكفى أننا لم نخسر أي مباراة مع الفريق خلال فترة تواجدنا".

حسام حسن: البعض يتصور بأنني مدرب يعتمد على الروح والحماس فقط في المباريات.. ولدينا نظام في أسعار اللاعبين

وواصل" تمكنا أن نحقق الفوز على الأهلي، ثم التعادل مع الزمالك في مباراة ماراثوينة، وكنا نقدم كرة قدم جميلة وممتعة للمشاهد، ولم نحقق الفوز على الزمالك لأن المباراة لم تكن متكافئة، بسبب حضور جماهير الزمالك في مباراة مقرر لها عدم الحضور الجماهيري، وكانت الظروف صعبة للغاية".

إبراهيم حسن

وتصرح إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، للحديث حول أسعار لاعبي الدوري المصري في الفترة الأخيرة.

وتابع" أسعار اللاعبين في الدوري امصري مبالغ فيها جدا، ولا يستحق أي لاعب مبلغ 30 مليون جنية كما نسمع، وأحترم جميع اللاعبين ولكن أتحدث عن الأمر الواقع".

واختتم" أقوم بتقييم كل لاعب على الحالة الخاصة به دون مجاملة، ووكلاء اللاعبين يعلموا أن محمد مصيلحي من الشخصيات الطيبة التي لن تتحدث معهم في أي شئ، ولكنني أتعامل بضمير خلال وظيفتي مع نادي الاتحاد".