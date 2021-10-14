أسقف الشرقية يقوم بزيارة رعوية لأمريكا وكندا

جدة - نرمين السيد - وكان الأنبا مقار قد غادر مطار القاهرة الجوى فجر اليوم، لزيارة بعض الكنائس بأمريكا لينتقل إلى كندا حيث يُشرف على بعض الكنائس هناك، مُكلفًا من قداسة البابا تواضروس الثانى.

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