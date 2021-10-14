البابا تواضروس ينعى وفاة الأنبا كاراس

جدة - نرمين السيد - نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريك الكرازة المرقسية، وفاة الأنبا كاراس، أسقف عام المحلة الكبرى بالغربية.





وقالت الكنيسة، فى بيان لها، مساء أمس الأربعاء: "البابا تواضروس الثانى والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون على رجاء القيامة الحبر الجليل والأسقف المبارك نيافة الأنبا كاراس، الأسقف العام الذى غادر عالمنا الفانى، وانطلقت روحه إلى فردوس النعيم، تاركًا وراءه رصيدًا زاخرًا من الخدمة الباذلة، والعمل الرعوى الأمين".

وأضاف البيان: "لقد تمتع نيافته بقلب نقى وبساطة فى كافة معاملاته، فربح بهما محبة الجميع، وجذبت كلماته قلوب أبنائه فكان لها تأثير واضح فى نفوس كثيرين".

واختتم: "نثق أن له الطوبى من الله بحسب الوعد الإلهى "طُوبَى لِلأَمْوَاتِ الَّذِينَ يَمُوتُونَ فِى الرَّبِّ مُنْذُ الآنَ". "نَعَمْ" يَقُولُ الرُّوحُ: "لِكَى يَسْتَرِيحُوا مِنْ أَتْعَابِهِمْ، وَأَعْمَالُهُمْ تَتْبَعُهُمْ".. خالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى وشعبها وأسرته المباركة وكل أبنائه ومحبيه".