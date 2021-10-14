آخر اليوم.. تعرف على عقوبات عدم تعليق الملصق الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر اليوم"، المذاع على موجات الراديو 9090، أن وزارة الداخلية أهابت بجميع السائقين التسجيل على موقع بوابة مرور مصر، والتوجه إلى وحدة المرور التابعين لها، واستخراج الرخصة الجديدة مع الملصق الإلكترونى.

وأشار إلى أن العقوبات المقررة للمتنعين فى القانون تنص على أنه "فى حالة عدم تركيب الملصق يتم سحب الرخصة مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 أشهر، ثم الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 300 ولا تزيد عن 3 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

انتشار سيارات الإغاثة المرورية

وكشف محمد صابر إلى أن الإدارة العامة للمرو بقيادة اللواء مؤمن سعيد، تقوم بحملات مكثفة، وتدفع بعدد كبير من سيارات الإغاثة على جميع المحاور والطرق، بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد، تكون مجهزة بالمعدات للتعامل السريع مع أى بلاغ على رقم الإغاثة المرورية 01221110000