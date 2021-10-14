/655973/حسام-حسن-يكشف-تفاصيل-تعاقد-بيراميدز-مع-عبد-الله-السعيد-قبل-مباراة-الأهلي-بساعات-وسر-مكالمة-تركي-آل-الشيخ

أكد حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، أنه تحدث مع المستشار تركي آل الشيخ مالك بيراميدز السابق حول تعاقد الفريق مع عبد الله السعيد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" مشاركة عبد الله السعيد في مباراة الأهلي فور التعاقد معه كانت طبيعية لأنه يمتلك الشخصية التي تؤهلة لهذا الأمر، وقررت أن يكون أساسيا في هذه المباراة وتمكن من تسجيل هدف، وساهم في الفوز".

وواصل" تحدث معي المستشار تركي آل الشيخ قبل التعاقد مع عبد الله السعيد، وقلت له بأنني أريد أن يتواجد معنا، وقرر على الفوز التعاقد معه ليتواجد معنا، وإذا كنت قد رفضت عدم التعاقد معه كان سيتم إغلاق الصفقة في نفس الوقت".

وتابع" عبد الله السعيد لديه إلتزام نفسي ولا يتأثر بالضغوطات الجماهيرية التي تحدث بجانبه، وكنت أعلم ذلك الأمر، وكان التعاقد معه بمثابة الصفقة الناجحة، وكان قادما من الدوري السعودي ويلعب بشكل مستمر، فلم تكن هناك أي معوقات تمنع نجاح الصفقة".

تعاقد بيراميدز مع عبد الله السعيد

وزاد" عبد الله السعيد جاء إلى مصر في خلال ساعتين فقط، وشارك في المباراة بشكل جيد، ولعب مباراة هامة أمام الاهلي، وعامل المفاجأة كان له الدور الأكبر، وكنت متأكد تماما بأنه سيكون مؤهل بشكل جيد مع الفريق، وجاء غلى مصر في الثامنة صباحا، وتحدثت معه حول طريقة لعب الفريق قبل المباراة".

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واختتم" جهاز بيراميدز بقيادتي كنا سبب كبير وهام في عودة عبد الله السعيد إلى بيراميدز، وخاصة أنه لم يظهر بشكل كبير في السعودية، وعاد للظهور من جديد عبر بوابة بيراميدز وحتى الأن يستمر في التألق".