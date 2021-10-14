/655974/إبراهيم-حسن-قمنا-بتكوين-فريق-المصري-البورسعيدي-بـ-3-مليم-وصعدنا-لنهائي-الكأس-والسوبر-أمام-الأهلي-والتحكيم-له-دور-في-تحديد-البطل

أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن الأمور المالية مطلوبة من أجل المنافسة في الدوري الممتاز والفوز بالبطولات، ولكن لها شروط معينة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" هناك أندية قامت بصرف مبالغ مالية كبيرة، وراينا في آخر الموسم بأنها تنافس على البقاء في بطولة الدوري، ولم أتحدث عن أي فريق بعينة، ولكن هذا الأمر معروف للجميع".

وزاد" الأمور المالية مطلوبة ولكن لابد أن تكون هناك دراسة لهذا الأمر، من أجل النجاح، ووضع خطة للعمل للظهور بمستوى يليق بحجم الصرف الذي تم في بداية الموسم، والبحث عن البطولات والمنافسة عليها وهذا حق مشروع للجميع".

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وأكمل" هناك نادي مثل البنك الأهلي ضمن البقاء في الدوري خلال آخر مباراة معنا بالحصول على نقطة التعادل، وايضا بيراميدز فريق كبير ولديه معدل كبير مالي ولكن لم يحصولا على البطولات حتىا لأن، ولابد أن يكون هناك تكافؤ من أجل تحقيق المعادلة المطلوبة وتحقيق البطولات".

إبراهيم حسن

واختتم" الأموال وحدها لا تجلب البطولات، فهناك عوامل آخر وأهما عنصر التحكيم لابد أن يكون عادل من أجل الحصول على النقاط المستحقة فقط، وتنظيم المسابقة بشكل جيد، ولا نحتاج لأموال كبيرة للمنافسة على البطولات، فنحن قمنا بتكوين فريق المصري بـ "3 مليم" وصعدنا لنهائي كأس مصر والسوبر المصري أمام الأهلي، وكل ذلك بإمكانيات عادية للغاية".