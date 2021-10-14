/655975/إبراهيم-حسن-مسئولي-الكرة-المصرية-بيخافوا-من-نجاح-حسام-حسن-ولا-يريدوا-تواجد-محمود-الجوهري-من-جديد-داخل-منتخب-مصر

أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن حسام حسن كان يستحق تدريب منتخب مصر خلال الفترة الماضية وفترات آخرى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" في مثل بيقول "عدوك يتمنا لك الغلط.. وحبيبك يبلع لك الغلط" وهذا ما يحدث حاليا حول من يتحدث عن عدم قدرة حسام حسن على تدريب منتخب مصر، بسبب الحديث عن الروح والحماس فقط".

وزاد" عندما يتم ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر، يقوم المسئولين بجلب مدربين كانوا غير متواجدين على الساحة الرياضية "مهاجرين" ويعودوا لتدريب منتخب مصر، بشرط عدم تواجد حسام حسن مدربا للمنتخب الوطني، والجميع يعلم أن حسان حسن أسطورة مصرية سواء كان لاعبا أو مدربا".

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وواصل" هناك من يجاف من نجاح حسام حسن مع منتخب مصر، ولذلك يتم إبعاده بأي شكل حتى لا ينجح، ولا أعلم لماذا يحدث ذلك، والمسئولين عن المنظومة الرياضة "خايفين من نجاح حسام حسن".

حسام حسن وإبراهيم حسن

وأكمل" الجميع يعلم أيضا بأن حسام حسن امتداد للراحل محمود الجوهري، ولديه سيطرة كبيرة على الجميع، وهم لا يريدوا من يتحكم فيهم، ولكن العكس فقط، ولهذا يتم إبعاد حسام حسن بشكل غريب عن منتخب مصر، وإذا نجح حسام حسن سيكون ذلك في عهد المسئول عن الكرة المصرية في ذلك الوقت".