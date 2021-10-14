/655976/إبراهيم-حسن-نرفض-تدريب-المنتخب-الأولمبي-وليس-هناك-جهاز-أقوى-من-مساعدي-حسام-حسن-في-مصر

أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن حسام حسن لن يقبل تدريب منتخب مصر الأولمبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" هذه المرحلة انتهت ومن الصعب تدريب المنتخب الأولمبي حاليا، والفترة الحالية هو المنتخب الأول فقط، ولكن ليس هناك رضا من المسئولين من أجل التواجد خلال الفترة القادمة".

وواصل" إذا رأيت لتاريخ المدربين في مصر الذين تواجدوا في الخارج، فهم محمود الجوهري وحسام حسن فقط، وكان ذلك مع منتخب الأردن، ولم يحدث ذلك مع أي مدرب آخر، وبرغم ذلك لا نحصل على فرصة تدريب منتخب مصر".

وأكمل" إذا كان المسئولين يريدوا صناعة جيل جديد لمنتخب مصر، فكان الأحق هو حسام حسن فقط والجميع يعلم ذلك، ولا نحتاج لمن يتحدث عنا، فالنجاحات التي حققناها تتحدث عن نفسها، ولابد أن يعرف الجميع أن كل مرحلة لها رجالها، وكانت هذه الفترة من نصيب حسام حسن والجميع يعرف ذلك".

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وتابع" تاريخ حسام حسن كبير، وعندماك ان لاعبا كان الجميع يخشى تواجده، وإذا تواجد مدربا سيكون نفس الأمر بأن الكل سيتحدث بأن حسام حسن هو مدرب منتخب مصر والجميع سيأخذ الحذر الكافي ويحترم منتخب مصر، ومن يتحدث عن مساعدي حسام حسن فهم نجوم كبار والتاريخ يشهد لهم".

حسام حسن وإبراهيم حسن

واختتم" لا أعرف ما هو تقييم المدربين أو المساعدين لحسام حسن، فالجميع يتحدث فقط عن السلبيات ويتجنب التاريخ الكبير والإيجابيات، فليس هناك جهاز فني في مصر حاليا أفضل من جهاز حسام حسن، ولكن لا أعرف ما هو التقييم من جانب المسئولين".