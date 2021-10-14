/655978/إبراهيم-حسن-صفقة-القرن-الوحيدة-في-تاريخ-مصر-كانت-التوأم-بعد-الانتقال-من-الأهلي-إلى-الزمالك-ومحمد-صلاح-لا-يستحق-شارة-قيادة-منتخب-مصر

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" مع كامل الاحترام لكل اللاعبين في مصر، فلا توجد صفقة قرن سوى انتقال "التوأم حسن" لنادي الزمالك بعد النجاح الكبير داخل النادي الأهلي".

وواصل" تواجدنا مع النادي الأهلي لمدة 22 عاما، وبعد ذلك حققنا الاحتراف الخارجي بنجاح كبير، ونرحل للزمالك في صفقة كانت ضخمة وغريبة، وحققنا النجاح المطلوب، فهذه فقط صفقة القرن، ولا توجد أي صفقة قرن في مصر نهائيا".

وتابع" عبد الله السعيد لعب مع الأهلي 3 مواسم فقط بشكل جيد وخاض تجربة احتراف قصيرة ثم مع بيراميدز ليس هناك أي نجاحات، وإذا تواجد مع الزمالك فلن يلعب سوى 4 مباريات ولن يحقق نفس النجاحات التي حققناها، والسوشيال ميديا هي التي تحدثت عن هذه الصفقة بأنه القرن ولكن هذا غير صحيح والتاريخ يشهد هلى الجميع".

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وواصل" محمد صلاح لا يستحق شارة قيادة منتخب مصر، وأفض أن يأخذها بأي شكل، والمعروف دائما أنها للاعب الأقدم داخل صفوف المنتخب، وأوافق فقط على إعطائها لصلاح في حال وافق اللاعب الأحق بها وتنازل عنها، وفي ذلك الوقت أوافق وارحب بهذا الأمر، ولا يجب أن يتم كسر لاعب بسحب الشارة منه".

صفقة القرن بالدوري المصري

واختتم" لو قمنا بإرسال قرار إقالة شوقي غريب ثم تعيينه للمنتخب الأوليمبي إلى الفيفا، ستكون هناك مشكلة كبيرة للغاية، ومن الذي اتخذ هذا القرار الغريب ولمصلحة من".