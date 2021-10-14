اعرف الصح .. الإفتاء تكشف حكم الرسم والتصوير الفوتوغرافى

جدة - نرمين السيد - كشفت دار الإفتاء عن حكم التصوير والرسم وغيرهما من الفنون حيث إن بعض المتشددين يدعون أن هذه الفنون حرام، بل إن البعض يغالى ويدعى أن الصور الفتوغرافية ورسم الأشخاص من قبيل الإشراك بالله!





وقالت "الإفتاء"، عبر صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن التصوير والرسم من الفنون الجميلة التى لها أَثر طيب فى راحة النفوس والترويح عنها، لا حرمة فيهما ما لم يشتملا على شىء ينافى الدين والأخلاق والفطرة المستقيمة.

وأشارت الدار إلى أن اشتمال الصور على ما ينافى الأخلاق من رسم الصور العارية أو ما شابه حرام شرعا ويتنافى مع القيم والأخلاق السامية.

كانت دار الإفتاء المصرية قد نشرت فى وقت سابق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إجابة تفصيلية لسؤال أحد الأشخاص نصه "هل العمل فى رسم البشر والحيوانات حلال وهل العائد من ذلك حراما؟، قائلة: "رسم البشر والحيوانات جائز عند جماعة من العلماء، وهو مذهب المالكية وبعض السلف، بناءً على أن التحريم مقصور على التماثيل التى لها طول وعرض وعمق".

وأضافت: "هذه المسألة من المسائل الخلافية، وإذا حصل الخلاف وجدت السعة، فلا مانع من الاشتغال برسم البشر والحيوانات الأليفة وغير ذلك، سواء أكان ذلك من الخيال أو من الطبيعة أو من الصور الفوتوغرافية، ولا حرج شرعًا فى الاستمرار فى هذه الموهبة والتكسب من ورائها".