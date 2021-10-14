فيديو- أسامة الأزهرى يرد على فتاوى السلفيين بـ حرمة الاحتفال بـ المولد

جدة - نرمين السيد - وقال الأزهرى، خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامح مساء dmc، المذاع على قناة dmc الفضائية، إن من يظن أن الفرح بذكرى ميلاد سيد الخلق محمد، صلى الله عليه وسلم، منكرًا أو مرفوضا فى شرعه الشريف فقد أخطأ خطأ عظيما، قائلا: "الاتجاهات السلفية ادعت ذلك لأنها لم تحرم الاحتفال بالمولد النبوى فقط، بل حرمت على الناس عيشتهم فى كل شىء".

حكم الاحتفال بالمولد النبوى

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الدينية أن السلف السابقون كانوا يجعلون شهر ربيع الأول شهرًا للفرح والاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وكانوا يكثرون من مجالس الذكر والإنشاد والمديح، وإخراج الصدقات وغيرها من أعمال الخير، لافتا إلى أن القرآن الكريم احتفى بأهل الولاية والصلاح، وأشاد واحتفى بأيام بعض الأنبياء.

وتلا قوله تعالى: "يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا.. وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا.. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا.. وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا"، موضحا أن القرآن قال "سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا"، مستطردا: "هنا نجد الاحتفال بيوم مولده، فكيف لنا ونحن نحتفل بسيد الخلق أجمعين أفضل الرسل وأفضل خلق الله على الإطلاق".