طقس الخميس.. ثبات الحرارة وشبورة مائية ورياح على بعض الأنحاء.. القاهرة 32

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، مائلا للحرارة على السواحل الشرقية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





أما حالة الطقس ليلا، فيكون لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت الأرصاد ظهور بعض السحب المتوسطة والمرتفعة على أجزاء من شمال الصعيد و خليج السويس و سيناء، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على شمال الجمهورية، والأجواء مشمسة على باقى الأنحاء.

حالة الطقس

أما بالنسبة لحركة الرياح يتوقع الخبراء أن تهب رياح على شمال غرب الجمهورية وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة.. أما على السواحل الشمالية الشرقية والدلتا والقاهرة ومنطقة القناة تهب رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وعلى وسط الجمهورية تهب رياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، بينما على جنوب الجمهورية تهب رياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة .. كما تتكون الشبورة المائية صباحا على شمال الجمهورية تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق خاصة وسط سيناء .

وكشفت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 الى 1.75 والرياح السطحية جنوبية شرقية.. أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .



درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 21

الاسكندرية 30 20

وادى النطرون 30 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 32 21

دمنهور 30 20

بلطيم 30 21

مطروح 28 18

السلوم 28 19

سيوة 31 17

بورسعيد 29 23

دمياط 28 23

الزقازيق 32 21

المنصورة 30 20

الاسماعيلية 32 21

السويس 32 21

العريش 28 22

رفح 28 22

رأس سدر 32 20

نخل 33 19

نويبع 33 26

طابا 31 22

كاترين 32 17

الطور 29 24

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 26

مرسى علم 34 24

الفيوم 32 21

بنى سويف 32 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 20

سوهاج 37 22

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 42 26

ادفو 42 26

أبوسمبل 41 26

الوادى الجديد 38 22

حلايب 33 24

شلاتين 36 24