فيديو- اتحاد العمال: قانون العمل الجديد يقضى على استمارة 6

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "CBC"، أن مشروع قانون العمل الجديد الذى تتم مناقشته فى مجلس الشيوخ، تناول بعض النقاط المهمة من أبرزها القضاء على "استمارة 6"، بأنه تضمن بندا ينص على وجود 4 نسخ من عقد العمل إحداها مع العامل، وأخرى لصاحب العمل، ونسخة لكل من وزارة القوى العاملة، والتأمينات الاجتماعية.
وتابع الدكتور عماد حمدى: "طالبنا خلال مشروع قانون العمل الجديد بإضافة أخرى، وهى أن تكون الاستقالة موثقة من مكتب العمل، وكل ذلك للقضاء على ما يسمى باستمارة 6".
واستكمل: "طالبنا بأن يعرض العامل على المحكمة العمالية حال إحالته للتحقيق من قبل المؤسسة التى يعمل بها، وذلك بدلا من خضوعه لتحقيق داخلى، كما طالبنا بأن يحصل العامل على أجر شهرين لحين أن تحسم المحكمة موقفه".
وأكد نائب رئيس اتحاد العمال، أنه سيتم البت فى القضايا المنظورة فى هذ الصدد أمام المحاكم العمالية فور إنشائها، ما لم يكن قد صدر فيها حكم.
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