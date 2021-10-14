مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها، مباراة البرازيل وأوروجواي بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية

بوليفيا أمام باراجواي في تمام الساعة 10 مساءً beIN Sports 1 HD Premium

كولومبيا أمام الإكوادور في تمام الساعة 11 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium

الأرجنتين أمام بيرو في تمام الساعة 1.30 فجر الجمعة عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

تشيلي أمام فنزويلا في تمام الساعة 2 فجر الجمعة عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium

البرازيل أمام أوروجواي في تمام الساعة 2.30 فجر الجمعة عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

خسارة إنتر ميلان

أعلن النادي الإنجليزي تشيلسي، بشكل رسمي ضم الدولي البلجيكي، روميرو لوكاكو، من الفريق الإيطالي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي للنسخة الماضية.

يُذكر أن إنتر ميلان قد أعلن قبل أسبوعين، عن خسائر مالية قدرها 245.6 مليون يورو، وهي أكبر خسارة مالية في تاريخ النادي الإيطالي.

عاد الدولي البلجيكي روميرو لوكاكو، لدياره السابقة فريق تشيلسي، بعد رحلته للدوري الإيطالي مع إنتر ميلان ويتوج ببطولة الدوري الغائبة عن النادي 10 أعوام.

تفاصيل عقد لوكاكو مع تشيلسي

كشف الفريق الإنجليزي تشيلسي، عن تفاصيل عقد لوكاكو، والتي بلغ أكثر قيمة عقد في الدوري الإنجليزي على مر التاريخ، لتبلغ 115 مليون يورو.

ويشمل عقد لوكاكو مع الفريق الإنجليزي بعقد يمتد لخمسة مواسم، أي يصل العقد حتى 2026.

ومن الجدير بالذكر أن روميرو لوكاكو قد لعب لصفوف الفريق الإنجليزي تشيلسى بين عامى 2011-2013، قبل أن ينتقل إلى إيفرتون.