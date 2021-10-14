/655979/مواعيد-مباريات-اليوم-الخميس-والقنوات-الناقلة
تقام اليوم الخميس، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها، مباراة البرازيل وأوروجواي بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية
بوليفيا أمام باراجواي في تمام الساعة 10 مساءً beIN Sports 1 HD Premium
كولومبيا أمام الإكوادور في تمام الساعة 11 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium
الأرجنتين أمام بيرو في تمام الساعة 1.30 فجر الجمعة عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium
تشيلي أمام فنزويلا في تمام الساعة 2 فجر الجمعة عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium
البرازيل أمام أوروجواي في تمام الساعة 2.30 فجر الجمعة عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium
خسارة إنتر ميلان
أعلن النادي الإنجليزي تشيلسي، بشكل رسمي ضم الدولي البلجيكي، روميرو لوكاكو، من الفريق الإيطالي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي للنسخة الماضية.
يُذكر أن إنتر ميلان قد أعلن قبل أسبوعين، عن خسائر مالية قدرها 245.6 مليون يورو، وهي أكبر خسارة مالية في تاريخ النادي الإيطالي.
عاد الدولي البلجيكي روميرو لوكاكو، لدياره السابقة فريق تشيلسي، بعد رحلته للدوري الإيطالي مع إنتر ميلان ويتوج ببطولة الدوري الغائبة عن النادي 10 أعوام.
تفاصيل عقد لوكاكو مع تشيلسي
كشف الفريق الإنجليزي تشيلسي، عن تفاصيل عقد لوكاكو، والتي بلغ أكثر قيمة عقد في الدوري الإنجليزي على مر التاريخ، لتبلغ 115 مليون يورو.
ويشمل عقد لوكاكو مع الفريق الإنجليزي بعقد يمتد لخمسة مواسم، أي يصل العقد حتى 2026.
ومن الجدير بالذكر أن روميرو لوكاكو قد لعب لصفوف الفريق الإنجليزي تشيلسى بين عامى 2011-2013، قبل أن ينتقل إلى إيفرتون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.