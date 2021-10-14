/655981/موعد-مباراة-البرازيل-أمام-أوروجواي-والتشكيل-المتوقع

يستضيف منتخب البرازيل نظيره منتخب أوروجواي، في الثانية والنصف من صباح الجمعة، على ملعب "آرينا دي أمازونيا"، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لنهائيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يواجه منتخب البرازيل منتخب أوروجواي على ملعب أرينا دي أمازونيا في مدينة ماناوس، وذلك في المباراة التي تقام لحساب الجولة الثانية عشرة من منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

منتخب البرازيل يتصدر ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022، بعدما حصد 28 نقطة من عشر جولات، وأصبح على مقربة من ضمان التأهل إلى كأس العالم.

فيما يدخل منتخب أوروجواي المباراة وهدفه تحقيق الفوز، من أجل تعزيز موقفه في التصفيات، خاصة وأنه يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، وهو آخر المراكز المؤهلة مباشرة إلى المونديال عن أمريكا الجنوبية.

تشكيل البرازيل المتوقع

في حراسة المرمي: أليسون بيكر دانيلو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - أليكس ساندرو فريد - فابينيو - لوكاس باكيتا جابرييل جيسوس - نيمار - جابيجول

تتويج بالميدالية الذهبية

ومن ناحيه اخري توج منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية بمسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب الفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة 2/1، وأحرز هدفي البرازيل كل من: ماتيوس كونيا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ومالكوم فيليبي في الدقيقة الـ 108، بينما أحرز هدف إسبانيا الوحيد ميكيل أويارزابال في الدقيقة الـ 61 من زمن المباراة.

يذكر أن منتخبنا الوطني، كان قد ودع البطولة عقب الخساراة امام منتخب البرازيل في الدور ربع النهائي.

واستفتح منتخبنا الأولمبي مشواره في طوكيو بالتعادل السلبي امام منتخب إسبانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ليتأهل الفراعنة في وصافة المجموعة بصبة إسبانيا المتصدر.