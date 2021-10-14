/655982/تعرف-على-موعد-مباراة-منتخب-الأرجنتين-ضد-بيرو-فى-تصفيات-كأس-العالم

يدخل منتخب الأرجنتين، مباراته أمام نظيره منتخب بيرو، في الواحدة والنصف صباح الجمعة، على ملعب "المونيمونتال" بالعاصمة بيونس آيرس، في الجولة الثانية عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات كأس العالم هو الثانية والنصف فجر يوم الجمعة، وتقام على ملعب "مونيمونتال".

وخاض بطل النسخة الأخيرة من كوبا أمريكا، 10 مباريات في تصفيات المونديال حتى الآن، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في 4 ولم يخسر.

تلقي فريق باريس سان جيرمان الهزيمة الأولي لة هذا الموسم بعدما قدم أداءً مميز في الجولات الماضية ببطولة الدوري الفرنسي، حيث حقق الفوز في الجولات الثمان السابقة، وهو الأقوى هجومًا بتسجيل 22 هدفًا، والثاني دفاعًا بعدما تلقت شباكه سبعة أهداف.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

شهدت الدقيقة الثامنة تسجيل نادي باريس سان جيرمان هدف اللقاء الأول عن طريق إدريسا جايي بعد تسديدة صاروخية رائعة.

واستمرت محاولات نادي مانشستر سيتي لتعديل النتيجةوتسجيل هدف التعادل عن طريق محاولات رخيم ستيرلينج الذي سدد كرة واصطدمت بالعارضة, وبرناردو سيلفاولكن باءت محاولاتهم بالفشل.

لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الفرنسي بهدف نظيف أحرزه الاعب إدريسا جايي.

ثم يضاعف الأرجنتيني ليونيل ميسي النتيجة لصالح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد تسديدة أكثر من رائعة علي يسار الحارس الذي لم يستطع التصدي لها وتصبح النتيجة تفوق نادي باريس سان جيرمان بهدفين نظيقين أحرزهما إدريسا جاي في الدقيقة الثامنة , وليونيل ميسي في الدقيقة 76.

وتنتهي المباراة بتفوق نادي باريس سان جيرمان بنتيجة هدفين نظيفين وتسجيل ليونيل ميسي أول أهدافة مع النادي الفرنسي.