/655983/موعد-مباراةالإكوادور-أمام-كولومبيا-في-تصفيات-كأس-العالم

يحل منتخب الإكوادور ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب كولومبيا فى الجولة ذاتها على ملعب ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز فى تمام الحادية عشر مساء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ويدخل منتخب كولومبيا المباراة محتلا المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الإكوادور المركز الثالث برصيد 16 نقطة. ، يبحث منتخب كولومبيا عن العودة للإنتصارات من جديد في تصفيات كأس العالم، بعدما تعادل سلبيا في المواجهة الأخيرة أمام نظيره الأوروجويانى، سبقها بتخطى تشيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف. بوليفيا أمام باراجواي في تمام الساعة 10 مساءً beIN Sports 1 HD Premium كولومبيا أمام الإكوادور في تمام الساعة 11 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium الأرجنتين أمام بيرو في تمام الساعة 1.30 فجر الجمعة عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium تشيلي أمام فنزويلا في تمام الساعة 2 فجر الجمعة عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium البرازيل أمام أوروجواي في تمام الساعة 2.30 فجر الجمعة عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

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