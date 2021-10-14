نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بالدائرى وشارع رمسيس

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى أحمد يونس، نقلا عن محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن معدلات سير حركة السيارات اليوم الخميس، تتجاوز 70% على معظم المحاور المرورية.





وأضاف يونس، نقلا عن صابر، ببرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، فيما عدا محاظفة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند كايرو سيز مول المتجه لأبوقير وأيضا عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، كذلك الأمر عند محافظة القليوبية بالطريق الزراعى القادم من قليوب ومتجه لشبرا الخمية، لذلك يفضل سلوك محور بنها الحر.

كما ظهرت بعض الأحجام المتفرقة بالدائرى تحديدا أعلى الخصوص والمرج المتجه لنفق السلام، وكذلك أعلى منطقة الكونيسة والمنيب والبساتين المتجه لمنزل الأتوستراد.

وأوضح أن هناك بعض الكثافات المرتفعة بمحور 26 يوليو بالاتجاة القادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

أما محافظة الجيزة، فظهرت بعض الأحجام عند منطقة الجامعة فى الطريق القادم من محور صفط ومتجه لشارع ثروت، مفضلا سلوك منزل محور أحمد عرابى، كذلك الأمر بمطلع كوبرى الجيزة المعدنى القادم من الهرم ومتجه لمناطق الجيزة.

كما ظهرت بعض الكثافات المرتفعة بشارع السودان أمام محطة مترو الجامعة فى الطريق القادم من فيصل ومتجه لمناطق الدقى، لذلك يفضل سلوك منزل شارع الجامعة أو مراد.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الأحجام بشارع شبرا القادم من الساحل ومتجه لوسط المدينة، لذلك يفضل استخدام الكورنيش كبديل جيد، كذلك الأمر أيضا بشارع رمسيس المتجه لغمرة، كما ظهرت بعض الأحجام أعلى كوبرى المطرية القادم من الكابلات ومتجه للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، لذلك يفضل استخدام كوبرى سراى القبة.

ولفت يونس نقلا عن صابر، إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

كما عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات مرورية بإشراف اللواء/ عمرو البيلى، بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات

كما وجه اللواء/ محمد لبنه مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.