أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يبحث وزير الخارجية سامح شكرى، مع السيناتور روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة العلاقات المصرية الأمريكية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، كما يستقبل الوزير شكرى جير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا.

القاهرة

تسير شركة "مصر للطيران" 82 رحلة جوية لنقل 8485 راكبا بمعدل 58 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، الكويت، ندجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، دوالا، الدوحة، أثينا، مدريد، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، دبى، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، أبوظبى، موسكو، ميونيخ، بغداد، البحرين، الخرطوم، لارناكا، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبى، جوهانسبرج، عنتيبى، أديس أبابا، أسمرة، و21 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب وأبو سمبل، و3 رحلات شحن جوى.

القاهرة

يعقد اجتماع للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بمشاركة وفود وخبراء البيئة بالدول العربية المشاركة.

القاهرة

تستأنف لجنة من الإدارة الطبية بعابدين منح اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" للصحفيين وأسرهم على مدار ثلاثة أيام إضافية لإتاحة الخدمة لكل الراغبين، وهى اليوم الخميس، ويومى الثلاثاء والأربعاء 19- 20 أكتوبر الجارى، بمقر نقابة الصحفيين من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

الرباط

تطلق منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، مختبر الإيسيسكو الدولى للفكر والآداب والفنون، تحت عنوان "الثقافة من أجل إعادة التفكير فى العالم"، بعد غد الخميس بمشاركة رفيعة المستوى لعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات والمتخصصين فى المجال.