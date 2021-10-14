قمة السيسى ورئيس الوزراء المجرى تتصدر عناوين صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس يطالب المجتمع الدولى بدور مؤثر لحل قضية سد النهضة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عقد أمس، مباحثات على مستوى القمة مع رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، بمقر رئاسة الوزراء فى بودابست، قبيل مغادرته المجر بعد زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام.

وأضافت "الأهرام" أن المباحثات تناولت مستجدات قضية سد النهضة، فى ضوء البيان الرئاسى الأخير لمجلس الأمن، وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونا خلال فترة وجيزة، على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وأوضحت أن الرئيس السيسى أكد الالتزام الذى أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات، مطالبا المجتمع الدولى بالقيام بدور مؤثر لحل تلك القضية بالغة الأهمية التى تمس مصالح مصر المائية.

كما ناقش الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، حيث أشاد رئيس الوزراء المجرى بالطفرة التنموية الملحوظة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا تطلع بلاده لتعزيز الاستثمارات المتبادلة فى العديد من القطاعات وتعظيم حجم التبادل التجارى بين البلدين وإحداث نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية المصرية ــ المجرية، خاصة من خلال مشاركة الشركات المجرية فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة فى مصر.

وخلال المؤتمر الصحفى المشترك للرئيس السيسى، مع رئيس وزراء المجر عقب مباحثاتهما، شدد الرئيس على ضرورة عودة الاستقرار إلى الدول المصدرة للمهاجرين، والتى يتم استخدام منافذها البحرية أو شواطئها فى العبور إلى أوروبا بشكل أو بآخر لمنع الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن هذا البعد ليس لأمن أوروبا فقط ولكنه أيضا ينطوى على بعد إنسانى وأخلاقى، «حيث لا ينبغى لنا أن نسمح للناس بأن تلقى بأنفسها فى البحر».

وأضاف الرئيس أن رئيس وزراء المجر سيسعد برؤية الإنجازات التى تحدث عنها، عندما يزور مصر لحضور افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، والذى سيكون إعلانا للجمهورية الجديدة فى مصر، بعد فترة صعبة مرت على البلاد خلال الأعوام الماضية.

وأعرب الرئيس السيسى عن سعادته للقاء رئيس وزراء المجر والتباحث معه فى كافة الموضوعات، مشيدا بقيادته الحكيمة للبلاد، متمنيا له كل التوفيق.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن رئيس الوزراء المجرى استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس السيسى صديقا عزيزا فى المجر، معربا عن تقدير بلاده لمصر، قيادة وشعبا، ومشيدا بالعلاقات الثنائية الوثيقة التى تربط بين مصر والمجر، مع تأكيد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على جميع المستويات، لا سيما فى ضوء دور مصر المحورى كركيزة للاستقرار والأمن والسلام فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس وزراء المجر، وتحت عنوان "الرئيس السيسى: ضرورة عودة الاستقرار إلى الدول المصدرة للمهاجرين لمنع الهجرة غير الشرعية"، ذكرت "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن منع الهجرة غير الشرعية لأوروبا يتوقف على عودة الاستقرار للدول المصدرة للمهاجرين، معربا عن تقديره لتفهم رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان للتطورات فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن ذلك جاء فى مؤتمر صحفى مشترك للرئيس السيسى، مع رئيس وزراء المجر عقب مباحثاتهما أمس فى العاصمة المجرية بودابست.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى أشار إلى أنه اتفق مع رئيس وزراء المجر على التحرك للأمام للتعاون فى المجالات المختلفة وإعطاء قوة دفع كبيرة للتعاون المشترك فى مجالات الزراعة والاقتصاد والسياحة والصناعات والاستفادة من الخبرات التكنولوجية لدى أصدقائنا فى المجر.

وأوضحت الصحيفة أن المباحثات تناولت الهجرة غير الشرعية والإجراءات التى اتخذتها مصر لمواجهتها، معربا عن تقديره واحترامه الشديد للشعب المجرى ورئيس الوزراء فيكتور أوربان، مهنئا الشعب المجرى على قيادته له.

وأعرب الرئيس السيسى عن شكره لرئيس وزراء المجر، على دعوة مصر لحضور قمة دول تجمع «فيشجراد» للمرة الثانية، واصفا فى الوقت نفسه المباحثات الثنائية بين مصر والمجر بـ «الإيجابية والمثمرة».

وأكد أن المباحثات الثنائية بين الجانبين دائما ما تكون طيبة ومثمرة فى كل المجالات، مشددا على احترامه وتقديره لرئيس الوزراء المجرى على دعمه المتواصل لمصر ولجيشها، وثقته فى أن مصر سوف تتغلب على الظروف الصعبة التى مرت بها فى الفترة من 2011 إلى 2013، مؤكدا تحسن الوضع الحالى فى البلاد فى جميع المجالات.

وأضاف أنه تم الاتفاق بين مصر والمجر خلال المباحثات الثنائية على التحرك للأمام فى مختلف المجالات من بينها مجال الزراعة والسياحة وأيضا فى كافة المجالات والصناعات المختلفة الأخرى حتى يتم الاستفادة من الخبرات والقدرات الموجودة حاليا فى المجر.

وأبدى الرئيس السيسى تقديره للتعاون مع المجر فى كافة المجالات، قائلا «تحدثنا بالأمس عن قضايا الهجرة غير الشرعية والإجراءات التى تقوم بها مصر لمنع خروج أى قارب أو أى هجرة غير شرعية عبر حدودها».

وجدد الرئيس السيسى شكره إلى رئيس وزراء المجر على الدعوة وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأيضا تفهمه لقضايا المنطقة وأسلوب التعامل معها وقوة الدفع التى تحققت اليوم من خلال الاتفاق على دفع التعاون بين البلدين فى المجالات المختلفة سواء كانت مجالات اقتصادية أو تصنيعية أو حتى أمنية.

وفى صحيفة "الأخبار"، نقلت الصحيفة تحت عنوان "الرئيس يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى فى ميدان الأبطال ببودابست"، عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قام أمس بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى بميدان ساحة الأبطال بالعاصمة المجرية بودابست.

وتحت عنوان "مدبولى: حياة كريمة أهم مشروع ننفذه منذ نصف قرن"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أنه استعرض عناصر المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصرى، مع عدد من شركاء التنمية وممثلى هيئات الأمم المتحدة، ووكالات التنمية الدولية، مشيرا إلى أنها تعد بمثابة مشروع القرن الحادى والعشرين، فهى أهم ما يتم تنفيذه فى مصر منذ أكثر من نصف قرن، كما أنها مبادرة شاملة تحتضن كل المبادرات الرئاسية، وتم تصميمها وفقا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» لتعزيز جودة حياة المصريين فى جميع أنحاء الجمهورية، كما تتوافق مع الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، التى أقرتها الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال ترؤس مدبولى الاجتماع الأسبوعى للحكومة أمس، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، استهله بالإشادة بالكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأول أمام قمة مصر والدول الأعضاء فى تجمع فيشجراد، وخصوصا ما تناوله الرئيس بشأن حقوق الإنسان، وكذلك ما تقوم به الدولة المصرية من جهود كبيرة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، ولاسيما الحجم الهائل من المشروعات الضخمة فى المبادرة الرئاسية « حياة كريمة»، التى تستهدف تحسين حياة نحو 60 مليون إنسان بالريف المصرى، وهو ما يعد عصب حقوق الإنسان.

وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بما ذكره الرئيس السيسى فى كلمته، التى ألقاها عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، خلال قمة القادة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، بشأن ضرورة بذل مختلف دول العالم جهودا حثيثة للتكاتف لمواجهة التحديات الجسام المتعلقة بالتدهور السريع الذى يشهده التنوع البيولوجى خلال السنوات الأخيرة، والتى زادت من حدتها جائحة كورونا.

وألقت الصحيفة الضوء على جولة الدكتور مصطفى مدبولى، التى قام بها أمس الأول لمحافظة الأقصر، بصحبة عدد من الوزراء ومحافظ الأقصر والمسئولين، مؤكدا أن الدولة تقدم كل الإمكانات لإقامة احتفالية كبرى للترويج لمحافظة الأقصر تحت عنوان «الأقصر فى ثوبها الجديد»، وذلك على هامش الانتهاء من مشروع إعادة إحياء طريق المواكب الكبرى المعروف بـ «طريق الكباش».

وتحت عنوان "الفريق محمد عباس حلمى: مستعدون لكافة التحديات والتهديدات ومواجهة كل من تسول له نفسه تجاوز الخطوط الحمراء"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن قائد القوات الجوية الفريق محمد عباس حلمى أكد أن القوات الجوية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتنفيذ المهام بكفاءة ودقة لنكون بحق جندا من جند مصر الذين هم خير أجناد الأرض.

ونقلت الجمهورية عن الفريق محمد عباس حلمى، قائد القوات الجوية، فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى بمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجوية، قوله إن حرب أكتوبر المجيدة التى قـدم فيها شعب مصر العظيم، عطاء وتضحيات تتحدى كل خيال أثبت فيها جيشنا الأبى قدرة تفوق كل التوقعات فاستعاد الأرض واسترد الكرامة، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة المصرية البواسل قد هانت عليهم أرواحهم لكن لم تهن فى قلوبهم مكانة وطنهم فسطروا لنا صفحات مضيئة فى تاريخ الشعب.

وأضاف أنه فى حياة الشعوب أيام حاسمة وقــرارات فارقة وإذ نلتقى بكم اليوم لنحتفل معا بمرر 89 عاما على إنشاء القوات الجوية لنتذكر بكل الفخر والاعتزاز وصول أول خمس طائرات بقيادة طيارين مصريين وفى الثانى من يونيو عام 1932 ليكون هذا اليوم عيدا لسلاح الجو المصرى الذى شــارك فى حــروب تلك الفترة بدءا من الحرب العالمية الثانية ثم حرب فلسطين.

وأشار إلى أنه فى عام 1956 حدث العدوان الثلاثى على مصر فتصدت قواتنا الجوية للعدو الجوى بأعداد كبيرة من الطائرات فى الثانى من نوفمبر ليصبح هذا اليوم عيدا للقوات الجوية اعتبارا من عام 1957، وفى عام 1967 قام العدو بالحاق خسائر كبيرة بالطائرات والقواعد الجوية والمطارات ولكن وبتحد للواقع وإصـــرار على قهر المستحيل تمكن بعض طيارى القوات الجوية من الإقلاع بطائراتهم والاشــتــبــاك مــع طــائــرات الــعــدو فى مــعــارك جوية أسقطوا فيها عددا من طائراته.

وأوضح أنه تمت إعادة بناء القوات الجوية المصرية لتكون قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات فى تلك الفترة فكبدت العدو الكثير من الخسائر فى طائراته ومعداته وأضعفت قوته العسكرية وأعادت الثقة لمقاتلى القوات الجوية ممهدة الطريق للنصر العظيم.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع تطوير مطار الأقصر"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تشهدها منطقة المطار والطرق المؤدية إليه، وكذا أعمال تطوير كورنيش الأقصر.

وخلال الجولة، أشار المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إلى أنه فى ضوء الاستعداد لتنظيم الاحتفالية الكبرى للترويج لمحافظة الأقصر: "الأقصر فى ثوبها الجديد"، على هامش الانتهاء من مشروع إعادة إحياء طريق المواكب الكبرى المعروف بـ "طريق الكباش"، قامت المحافظة بتنفيذ مجموعة من أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين، وذلك من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والجهاز المركزى للتعمير، شملت تطوير طريق المطار، ومشروع تطوير الكورنيش العلوى والسفلى، ومرسى الأقصر، إلى جانب تنفيذ مشروع مرسى معدية الأهالى الجديد.

وتحت عنوان "خطة حكومية للتوسع فى مراكز لقاحات كورونا، ذكرت صحيفة المصرى اليوم أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعرضت مستجدات الوضع الحالى لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية وعلى المستوى العالمى، وجهود تلقى المواطنين اللقاحات المضادة للفيروس، وموقف تصنيعها محليا.

وأشارت "المصرى اليوم" إلى أن الوزيرة تناولت، خلال اجتماع الحكومة، الأربعاء، موقف التصنيع المحلى للقاح سينوفاك بمصانع فاكسيرا، مستعرضة نتائج المفاوضات لتحقيق التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات خلال عام 2022، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على زيادة توريدات المادة الخام لعام 2023 بالكمية المطلوبة والتى تكفى لتصنيع 250 مليون جرعة، إلى جانب فتح قائمة التصدير لفاكسيرا، مع التوافق على السياسة السعرية.

وأوضحت أن الوزيرة أكدت بدء مرحلة تفاوضية جادة يتم فيها مناقشة تفاصيل إجراء توأمة بين «سينوفاك» و«فاكسيرا» فى إنتاج لقاحات إضافية بخلاف الكورونا.

وأوضحت «زايد» أن هناك خطة للتوسع فى مراكز تلقى اللقاحات لتشمل جميع المستشفيات التابعة للصحة، بحيث يصل عددها إلى 2002 مركز، مضيفة أن إجمالى الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ 23.376.990 جرعة، مشيرة إلى أن عدد من تلقوا التطعيم من الجهاز الإدارى للدولة اعتبارا من 22 أغسطس الماضى حتى الآن بلغ نحو 3.3 مليون شخص.

وتحت عنوان "التعليم: تطبيق نظام الـ3 فترات فى بعض المدارس للضرورة القصوى لتقليل كثافة الطلاب"، ذكرت صحيفة "الوطن" أن وزارة التربية والتعليم، قررت تطبيق نظام الثلاث فترات فى بعض المدارس، لتقليل الكثافة الطلابية، خاصة التى تعمل بنظام الفترتين، أما فى المدارس التى تعمل الفترة الواحدة، فيحق لمدير المديرية الموافقة على تشغيلها بنظام الفترتين، مع عدم المساس بعدد أيام الدراسة المقررة فى الخريطة الزمنية الموضوعة سابقا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول فى وزارة التربية والتعليم، قوله إن اللجوء لتطبيق نظام الثلاث فترات فى المدارس ذات الكثافة العالية، سيكون للضرورة القصوى، ولن يكون الأمر مفتوحا للمدارس لتفعيل هذا الحل، موضحا أن تطبيق نظام الثلاث فترات سيكون عبر تقليص زمن الفترتين الأولى والثانية، ليتاح ضم فترة ثالثة للمدرسة، بحيث لا يخرج الطلاب فى وقت متأخر أو ليلا.