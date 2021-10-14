/655986/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-الأهلي-والزمالك-فى-قمة-الدوري

أسفرت نتائج قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز عن مواجهة مرتقبة في بداية الدوري المصري بين فريقي الأهلي والزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام المباراة في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري في الموسم الجديد ويتم تحديد يوم المباراة لاحقاً.

وسبق أن التقى قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك في بطولة الدوري خلال 122 مباراة، حقق الفوز المارد الأحمر في 46 مباراة بينهما انتصر الزمالك في 27 مباراة وانتهت 49 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

وخلال الـ122 مباراة لم يلتقي الفريقان في الأسبوع الأولى سوى في 13 مباراة فقط، وكانت الأفضلية للأحمر الذي حقق الفوز في 8 مباريات بينما فاز الزمالك في مباراة واحدة وانتهت 4 مباريات بالتعادل بين الفريقين بينهما 3 لقاءات بالتعادل السلبي.

وخلال مواجهات الدوري سجل لاعبو الأهلي 152 هدفا في شباك الزمالك في حين سجل الفارس الأبيض 105 هدفا.

ويواجه الأهلى نظيره الأسماعيلى بينما يلاقى الزمالك نظيره إنبى وذلك ضمن مواجهات الأسبوع الأول للمسابقة.

وتنطلق منافسات الدوري المصري الممتاز في الخامس والعشرون من أكتوبر الجاري، والتي ستنطلق بين الأهلي والإسماعيلي في المولجهة الأولى، من إنطلاقة الدوري.

الأسبوع الأول

سموحة والاتحاد السكندري.

الجونة وسيراميكا كليوباترا.

بيراميدز ومصر المقاصة.

فاركو وفيوتشر أف سي.

الشرقية للدخان والمقاولون العرب.

الأهلي والإسماعيلي.

الزمالك وإنبي.

غزل المحلة والمصري.

البنك الأهلي وطلائع الجيش.

أحمد دياب

أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية للمحترفين، أن العمل متصل من قبل أعضاء الرابطة، منذ بداية تفعيل الرابطة قبل 20 يوم.

وقال: "أشكر شبكة قنوات أو تايم سبورت، على ما تقدمة وما ستقدمة في الفترة المقبلة لبث الدوري بجودة أتش دي".

وأضاف: "أتفضل بالشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات العسكرية، ووزارة الداخلية".

وزاد: "لأول مرة تبث مباريات الدوري الممتاز، بجودة "اتش دي" وبجانب عشرة كاميرات في المباراة".

واختتم: "سيكون هناك في كل مباراة مع انطلاقة الدوري، حضور جماهيري يصل لألف متفرج".