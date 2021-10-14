/655991/دعم-المرأة-بالأولويات-3إتفاقيات-دولية-أمام-مجلس-النواب-الأسبوع-القادم

تشهد الجلسات العامة للبرلمان رئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال الأسبوع المقبل نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية،العلاقات الخارجية، النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الطاقة والبيئة، والإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 364 لسنة 2021بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

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وأيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة عنقرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 334 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة بتاريخ 11/3/2021.

كما تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 264 لسنة 2021بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الأحد القادم، عرض طلبا مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدمان من النائب فتحي قنديل وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، والنائبة ميرفت عازر وتسعة عشر عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تقنين مركبة التوكتوك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين والحفاظ على القواعد المرورية.

طلبات المناقشة العامة التى تقدم من الأعضاء بعد استفياء التوقيعات الخاصة بها يتم عرضها بأول جلسة لاحقة للتقديم ليتم تحديد موعد مناقشة لها، حيث جرى العرف بأن يتم تجميع الموضوعات ذات الصلة من حيث المناقشة وذلك لنظرها بجلسات الوزراء ذات الصفة والتعرف على سياسة الحكومة فى الموضوع المطروح.

«دعم المرأة بالأولويات» 3إتفاقيات دولية أمام مجلس النواب الأسبوع القادم

كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.