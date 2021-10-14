مدبولى: نسعى لإنشاء محطة تحلية فى منطقة قناة السويس بطاقة 1.4 مليون متر

جدة - نرمين السيد - وحضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولى اللقاء بالإعراب عن ترحيب الحكومة بالتعاون مع هذه الشركات من أجل تنفيذ عدد من المشروعات فى مصر فى مجالى تحلية مياه البحر وإنتاج الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يتابع بشكل دورى كل ما يتم مناقشته من مجالات تعاون مع الشركات الجادة الراغبة فى الاستثمار فى مصر، لاسيما فى القطاعات التى تمثل أولوية للدولة المصرية.

وأكد رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، أن الدولة تولى اهتمامًا خاصاً لزيادة كميات المياه المُحلاة بوتيرة متسارعة، لاسيما فى ضوء الفقر المائى الذى تعانى منه مصر منذ فترة، ومحدودية موارد المياه العذبة، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن مصر تمكنت خلال أربع سنوات من مضاعفة إنتاجيتها عشر مرات، حيث كان معدل الإنتاج 80 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وأصبح اليوم 800 ألف متر مكعب.

وأضاف أن الحكومة تهدف إلى إحداث زيادة نوعية فى هذه النسب لتصل إلى 3.5 مليون متر مكعب من المياه يومياً خلال السنوات الخمس القادمة، ثم 6.5 مليون متر مكعب خلال عشر سنوات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة تسعى إلى إنشاء محطة تحلية كبيرة فى منطقة قناة السويس، فى بورسعيد أو الإسماعيلية، بطاقة 1.4 مليون متر مكعب يوميا، مضيفاً أن صيانة واستدامة هذا المشروع يعد بمثابة قضية أمن قومى لمصر، لذا فإن نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة هما جزء لا يتجزأ من أى تعاون مطروح.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى، إلى ملف التعاون فى مجال إنتاج الطاقة المتجددة، حيث أثنى على ما تم التوصل إليه من اتفاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى منطقة العين السخنة، بين صندوق مصر السيادى، وشركة "سكاتك" للطاقة المتجددة، وشركة "فيرتيجلوب" المملوكة لشركتى "أوراسكوم الهولندية OCI N.V، و"أدنوك" الإماراتية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن المشروع الذى سيتم تنفيذه بموجب هذا الاتفاق يعد الأول من نوعه فى مصر والمنطقة، قائلاً: "إن ما نشهده اليوم يعد الخطوة الأولى نحو تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر، ويترجم استراتيجية الدولة للتوسع فى مجالات الطاقة النظيفة والخضراء، وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية".

من جانبهما، أشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلى الشركات الحاضرة حيث تم مناقشة عدد من جوانب التعاون المقترح فى مجال تحلية مياه البحر، وأكدوا خلالها على ضرورة أن يتضمن مقترح التعاون تقديم أسعار تنافسية وفى ذات الوقت جودة عالية، وأن يضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر الفنية المصرية، فضلاً عن توفير استثمار أجنبى مباشر.

بدوره، أعرب ريموند كارلسن، الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة، عن سعادته بتحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بالمباحثات الخاصة بالتعاون فى مجال تحلية المياه مع الحكومة المصرية منذ اجتماعهم الأخير فى يوليو الماضى.

وأعرب عن تطلعه لبلورة هذا التعاون فى صورة مشروع تنفيذى فى المستقبل القريب، ومؤكداً فى الوقت ذاته أهمية أن يضمن هذا المشروع لمصر توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وأن يتم إشراك الأكاديميين والكوادر من الشباب فى هذه العملية، لافتا فى هذا الصدد إلى أنهم يبحثون مقترح إنشاء خط تجميع محلى للأغشية المستخدمة فى تحلية المياه.

وفى ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين مسؤولى الوزارات والجهات المعنية ومسؤولى الشركات، للخروج بمقترح تعاون تفصيلى لإقامة محطة تحلية مياه بطاقة 1.4 مليون متر مكعب.