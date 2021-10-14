400 مليون دولار.. قرار جمهورى بالموافقة على قرض بين مصر والبنك الدولى

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس القرار الجمهورى رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية.





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